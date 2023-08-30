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В Белгороде оцепили остановку из-за подозрительного пакета

В Белгороде оцепили остановку из-за подозрительного пакета

30 августа 2023, 08:54
Фото: Telegram-канал «Блэтгород»
Остановку оцепили около универмага «Белгород». Подробности стали известны Бел.Ру из собственных источников.
Сюжет
УМВД

30 августа в Telegram-канале «Блэтгород» появилось сообщение о том, что остановку около универмага «Белгород» оцепили. Как стало известно Бел.Ру, там обнаружили подозрительный пакет. На месте работают кинологи.

За подробностями мы также обратились в региональное управление УМВД. Информацию обещали уточнить.

Напомним, в мае в Белгородской области оцепили автобусную остановку из-за найденной на крыше гранаты. Это произошло в Валуйках.

А в 2021 году в Белгороде перекрыли остановку «Родина» со стороны ТЦ «Славянский». Тогда на остановке нашли рюкзак. Ничего опасного в нём не обнаружили — там были продукты.

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#Происшествия#Продукты#Родина#Валуйки#УМВД#Тц славянский#Универмаг#Кинологи#Белгород#Кристина Семенчук#Граната#Рюкзак#Блэтгород#Подозрительный пакет
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