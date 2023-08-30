В Белгороде оцепили остановку из-за подозрительного пакета

Posted Сегодня, 08:54
Published Сегодня, 08:54
Modified Сегодня, 08:56
Updated Сегодня, 08:56
30 августа в Telegram-канале «Блэтгород» появилось сообщение о том, что остановку около универмага «Белгород» оцепили. Как стало известно Бел.Ру, там обнаружили подозрительный пакет. На месте работают кинологи.
За подробностями мы также обратились в региональное управление УМВД. Информацию обещали уточнить.
Напомним, в мае в Белгородской области оцепили автобусную остановку из-за найденной на крыше гранаты. Это произошло в Валуйках.
А в 2021 году в Белгороде перекрыли остановку «Родина» со стороны ТЦ «Славянский». Тогда на остановке нашли рюкзак. Ничего опасного в нём не обнаружили — там были продукты.