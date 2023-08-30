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В Белгороде на перекрёстках появились 69 адаптивных светофоров

В Белгороде на перекрёстках появились 69 адаптивных светофоров

30 августа 2023, 09:37
Фото: 1MI
Технологию в областном центре начали использовать в 2021 году. Адаптивное регулирование движения является одним из этапов внедрения интеллектуальной транспортной системы Белгородской агломерации, сообщили в региональном правительстве.

В Белгороде установили 69 адаптивных светофоров. Это является одним из этапов внедрения интеллектуальной транспортной системы Белгородской агломерации.

Адаптивное управление сделали для мобильности каждого участника движения. В связи с этим перекрёстки оборудовали специальными детекторами и контроллерами. Детекторы-камеры переключают сигналы светофоров в зависимости от дорожной обстановки.

Указанную технологию в регионе используют с 2021 года. Светофоры с адаптивным управлением помогают регулировать движение на крупных городских улицах: на улице Щорса, проспектах Славы и Ватутина, улице Будённого.

За работой светофоров продолжают следить люди. Данные направляются в Центр организации дорожного движения.

Добавим, что такие светофоры устанавливают в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги».

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#Город#Белгородская область#Новости Белгорода#Касается каждого#Нацпроект#Белгород#Наталья Корявых#Детекторы#Адаптивные светофоры
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