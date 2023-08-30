В Белгороде на перекрёстках появились 69 адаптивных светофоров

Posted Сегодня, 09:37
Published Сегодня, 09:37
Modified Сегодня, 11:44
Updated Сегодня, 11:44
В Белгороде установили 69 адаптивных светофоров. Это является одним из этапов внедрения интеллектуальной транспортной системы Белгородской агломерации.
Адаптивное управление сделали для мобильности каждого участника движения. В связи с этим перекрёстки оборудовали специальными детекторами и контроллерами. Детекторы-камеры переключают сигналы светофоров в зависимости от дорожной обстановки.
Указанную технологию в регионе используют с 2021 года. Светофоры с адаптивным управлением помогают регулировать движение на крупных городских улицах: на улице Щорса, проспектах Славы и Ватутина, улице Будённого.
За работой светофоров продолжают следить люди. Данные направляются в Центр организации дорожного движения.
Добавим, что такие светофоры устанавливают в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги».