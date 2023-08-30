«„Упыри“ прилетели»: в Сети появилось видео удара по ВСУ у белгородского пограничья

Posted Сегодня, 13:51
Published Сегодня, 13:51
Modified Сегодня, 13:53
Updated Сегодня, 13:53
По ВСУ ударили из дронов-камикадзе. По военнослужащим противника ударили «Упыри». Как сообщается, произошло это неподалёку от границы с Белгородской областью.
По словам автора Telegram-канала «Старше Эдды», противник на белгородском пограничье «немного расслабился». «Видимо, к нему давно не прилетали дроны-камикадзе», — пишет автор.
Видео с работой дронов попало в Сеть.
Ранее сообщалось, что российская артиллерия ударила по ВСУ неподалёку от белгородской границы. Расположения военнослужащих противника находились в посёлке Казачья Лопань в Харьковской области — всего в 2 км от российско-украинской границы. Как писали тогда в канале, ВС РФ продолжают оказывать давление на противника, атакуя его артиллерией, миномётами и дронами.