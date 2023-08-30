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Published Сегодня, 13:51

Modified Сегодня, 13:53

Updated Сегодня, 13:53

Дроны-камикадзе ударили по ВСУ неподалёку от границы Белгородской области

«„Упыри“ прилетели»: в Сети появилось видео удара по ВСУ у белгородского пограничья

30 августа 2023, 13:51
Фото: Midjourney

Дроны-камикадзе ударили по ВСУ неподалёку от границы Белгородской области

По данным Telegram-канала «Старше Эдды», по противнику ударили «Упыри». Видео с атаками дронов появилось в Сети.

По ВСУ ударили из дронов-камикадзе. По военнослужащим противника ударили «Упыри». Как сообщается, произошло это неподалёку от границы с Белгородской областью.

По словам автора Telegram-канала «Старше Эдды», противник на белгородском пограничье «немного расслабился». «Видимо, к нему давно не прилетали дроны-камикадзе», — пишет автор.

Видео с работой дронов попало в Сеть.

Ранее сообщалось, что российская артиллерия ударила по ВСУ неподалёку от белгородской границы. Расположения военнослужащих противника находились в посёлке Казачья Лопань в Харьковской области — всего в 2 км от российско-украинской границы. Как писали тогда в канале, ВС РФ продолжают оказывать давление на противника, атакуя его артиллерией, миномётами и дронами.

Видео: Telegram-канал «Старше Эдды»
Артиллеристы ударили по ВСУ неподалёку от белгородской границы: видео
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