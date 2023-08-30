Убийства, ДТП, отравление алкоголем: по каким внешним причинам гибнут белгородцы

В Белгородской области растёт смертность от отравления алкоголем

В 2022 году умерло более 21,6 тыс. белгородцев. При этом количество смертей в регионе росло на протяжении трёх лет, но в минувшем году резко снизилось. Статистикой смертности поделились в Go31.

Сюжет Новости Белгорода