Убийства, ДТП, отравление алкоголем: по каким внешним причинам гибнут белгородцы

Posted Сегодня, 09:11
Published Сегодня, 09:11
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Updated Сегодня, 09:13
В Белгородской области в 2022 году насчитали свыше 21,6 тыс. смертей. При этом их количество в течение трёх лет росло, но в прошлом году резко снизилось. Статистикой поделились минздрав и Белгородстат.
В 2021 году умерло порядка 28 тыс. человек. Предположительно, причиной такой динамики была пандемия ковида, пишет издание.
В 2022 году выросло количество смертей белгородцев по внешним причинам — 1369. В предыдущие четыре года показатель был примерно равным и находился на уровне 1,1 тыс. человек.
Жертвами ДТП по итогам прошлого года стали 162 жителя региона. Причём за последние пять лет показатель выше был только в 2019 году — 170 человек.
Выросло число жертв убийств. В 2022 году зафиксировали 50 таких случаев, годом ранее — 41. Самым высоким показатель был в 2018 году — 70 человек.
Убийцей можно назвать и алкоголь, причём смертность из-за него растёт. 49 человек умерли по этой причине в 2022 году, в 2021 — 42. В 2023 году зафиксировали 18 смертей от отравления алкоголем.
Резко снизилось количество смертей от старости. Для сравнения: в 2022 году по этой причине умерло всего 116 человек, а в 2021 — 3432.
По неизвестным причинам по итогам прошлого года умерли 342 белгородца, годом ранее — 362. До 2021 года количество таких случаев росло.