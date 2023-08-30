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В Белгородской области растёт смертность от отравления алкоголем

Убийства, ДТП, отравление алкоголем: по каким внешним причинам гибнут белгородцы

30 августа 2023, 09:11
Фото: 1MI

В Белгородской области растёт смертность от отравления алкоголем

В 2022 году умерло более 21,6 тыс. белгородцев. При этом количество смертей в регионе росло на протяжении трёх лет, но в минувшем году резко снизилось. Статистикой смертности поделились в Go31.

В Белгородской области в 2022 году насчитали свыше 21,6 тыс. смертей. При этом их количество в течение трёх лет росло, но в прошлом году резко снизилось. Статистикой поделились минздрав и Белгородстат.

В 2021 году умерло порядка 28 тыс. человек. Предположительно, причиной такой динамики была пандемия ковида, пишет издание.

В 2022 году выросло количество смертей белгородцев по внешним причинам — 1369. В предыдущие четыре года показатель был примерно равным и находился на уровне 1,1 тыс. человек.

Жертвами ДТП по итогам прошлого года стали 162 жителя региона. Причём за последние пять лет показатель выше был только в 2019 году — 170 человек.

Выросло число жертв убийств. В 2022 году зафиксировали 50 таких случаев, годом ранее — 41. Самым высоким показатель был в 2018 году — 70 человек.

Убийцей можно назвать и алкоголь, причём смертность из-за него растёт. 49 человек умерли по этой причине в 2022 году, в 2021 — 42. В 2023 году зафиксировали 18 смертей от отравления алкоголем.

Резко снизилось количество смертей от старости. Для сравнения: в 2022 году по этой причине умерло всего 116 человек, а в 2021 — 3432.

По неизвестным причинам по итогам прошлого года умерли 342 белгородца, годом ранее — 362. До 2021 года количество таких случаев росло.

Статистика смертности белгородцев Статистика смертности белгородцев
Статистика смертности белгородцев Статистика смертности белгородцев
Статистика смертности белгородцев Статистика смертности белгородцев
Статистика смертности белгородцев Статистика смертности белгородцев
Статистика смертности белгородцев Статистика смертности белгородцев
Статистика смертности белгородцев Статистика смертности белгородцев
Статистика смертности белгородцев Статистика смертности белгородцев
Статистика смертности белгородцев
Фото: Go31
В Белгородской области на 17% уменьшилась смертность
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#Общество#Белгородская область#Аварии#Смертность#Смерть#Новости Белгорода#Убийства#Белгород#Наталья Корявых#Отравление алкоголем
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