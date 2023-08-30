Третий за день беспилотник упал в Орловской области

Posted Сегодня, 13:10
Published Сегодня, 13:10
Modified Сегодня, 14:36
Updated Сегодня, 14:36
30 августа в Орловской области сбили ещё один беспилотник. Произошло это в Корсаковском районе, пишет издание со ссылкой на губернатора Андрея Клычкова. Дрон обезвредили средствами радиоэлектронной борьбы.
Повреждений и пострадавших нет. Место происшествия оцепили: на месте работали правоохранители.
С ночи это уже третий беспилотник, сбитый в Орловской области, которая в свою очередь не является приграничным регионом. Ещё два дрона сбили в Мценском и Хотынецком районах.
Помимо Орловской области, минувшей ночью атаке беспилотников подверглись также Псковская, Брянская, Калужская, Рязанская области, Подмосковье и Севастополь.