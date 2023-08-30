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Третий за день беспилотник упал в Орловской области

Третий за день беспилотник упал в Орловской области

30 августа 2023, 13:10
Фото: Midjourney
В этот раз дрон обезвредили в Корсаковском районе. Пострадавших и разрушений нет, пишет «Орелtimes». Для региона, расположенного не так далеко от Белгородской области, это уже третья атака с ночи.

30 августа в Орловской области сбили ещё один беспилотник. Произошло это в Корсаковском районе, пишет издание со ссылкой на губернатора Андрея Клычкова. Дрон обезвредили средствами радиоэлектронной борьбы.

Повреждений и пострадавших нет. Место происшествия оцепили: на месте работали правоохранители.

С ночи это уже третий беспилотник, сбитый в Орловской области, которая в свою очередь не является приграничным регионом. Ещё два дрона сбили в Мценском и Хотынецком районах.

Помимо Орловской области, минувшей ночью атаке беспилотников подверглись также Псковская, Брянская, Калужская, Рязанская области, Подмосковье и Севастополь.

В этот раз — не Белгород: что известно о ночной атаке беспилотников на регионы РФ
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#Происшествия#Беспилотник#Орловская область#Инна Рогова#Андрей Клычков#СВО
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