Стойленский ГОК организовал для сотрудников сплав по реке Оскол

В этом году для стойленцев запланированы соревнования по двенадцати видам спорта. Сотрудники предприятия уже поучаствовали в двоеборье, плавании, перетягивании каната, настольном теннисе, турнирах по шахматам, шашкам, волейболу и легкоатлетическому многоборью. Кроме того, для стойленцев и их семей были организованы фестиваль зимней рыбалки и праздник «Лыжня зовет», легкоатлетический забег, фестиваль ГТО и спортивные эстафеты на воде ко Дню защиты детей.