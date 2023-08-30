Стойленский ГОК организовал для сотрудников сплав по реке Оскол

Posted Сегодня, 14:21
Published Сегодня, 14:21
Modified Сегодня, 14:23
Updated Сегодня, 14:23
Освоить технику гребли на байдарке новичкам помогали опытные инструкторы из клуба туризма «Штурм». В 2021 году проект клуба стал одним из победителей программы «Стальное дерево». На грантовые средства центр туризма закупил несколько трехместных каркасных байдарок «Таймень-3».
Сплав на байдарках –один из пунктов программы по укреплению здоровья стойленцев и формированию у них приверженности к здоровому образу жизни.
В этом году для стойленцев запланированы соревнования по двенадцати видам спорта. Сотрудники предприятия уже поучаствовали в двоеборье, плавании, перетягивании каната, настольном теннисе, турнирах по шахматам, шашкам, волейболу и легкоатлетическому многоборью. Кроме того, для стойленцев и их семей были организованы фестиваль зимней рыбалки и праздник «Лыжня зовет», легкоатлетический забег, фестиваль ГТО и спортивные эстафеты на воде ко Дню защиты детей.
По традиции в канун Дня металлурга сотрудники Стойленского ГОКа приняли участие в семейных стартах и корпоративном забеге «Любим то, что делаем».
В сентябре для стойленцев организуют спортивно-массовое мероприятие «Полоса препятствий». Спортивный сезон продолжат соревнования по мини-футболу, бадминтону, стритболу и армрестлингу. В течение всего года для работников предприятия проходят бесплатные тренировки по северной ходьбе, настольному теннису, бадминтону, волейболу и баскетболу.