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Published Сегодня, 14:21

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Updated Сегодня, 14:23

Стойленский ГОК организовал для сотрудников сплав по реке Оскол

Стойленский ГОК организовал для сотрудников сплав по реке Оскол

30 августа 2023, 14:21
Фото: Стойленский ГОК
Стойленский ГОК (входит в Группу НЛМК) организовал байдарочный поход по реке Оскол. Работники комбината преодолели 13-километровый маршрут от поселка Чернянка до села Холки. По ходу сплава участники сделали две остановки, чтобы отдохнуть, насладиться пейзажами и выпить горячего чая.
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Туризм

Освоить технику гребли на байдарке новичкам помогали опытные инструкторы из клуба туризма «Штурм». В 2021 году проект клуба стал одним из победителей программы «Стальное дерево». На грантовые средства центр туризма закупил несколько трехместных каркасных байдарок «Таймень-3».

Сплав на байдарках –один из пунктов программы по укреплению здоровья стойленцев и формированию у них приверженности к здоровому образу жизни.

Фото: Стойленский ГОК

В этом году для стойленцев запланированы соревнования по двенадцати видам спорта. Сотрудники предприятия уже поучаствовали в двоеборье, плавании, перетягивании каната, настольном теннисе, турнирах по шахматам, шашкам, волейболу и легкоатлетическому многоборью. Кроме того, для стойленцев и их семей были организованы фестиваль зимней рыбалки и праздник «Лыжня зовет», легкоатлетический забег, фестиваль ГТО и спортивные эстафеты на воде ко Дню защиты детей.

По традиции в канун Дня металлурга сотрудники Стойленского ГОКа приняли участие в семейных стартах и корпоративном забеге «Любим то, что делаем».

В сентябре для стойленцев организуют спортивно-массовое мероприятие «Полоса препятствий». Спортивный сезон продолжат соревнования по мини-футболу, бадминтону, стритболу и армрестлингу. В течение всего года для работников предприятия проходят бесплатные тренировки по северной ходьбе, настольному теннису, бадминтону, волейболу и баскетболу.

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