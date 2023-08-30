Шикарные заливы и арбузы — чем знаменит Быковский район Волгоградской области

Posted Сегодня, 13:26
Published Сегодня, 13:26
Modified Сегодня, 13:28
Updated Сегодня, 13:28
Интернет-издание «НовостиВолгограда.ру» продолжает серию публикаций о самых интересных и красивых местах Волгоградской области в рамках проекта «Регион открытий-2023».
Быковский район расположен в центральной части Волгоградской области. Граничит с Николаевским, Палласовским, Ленинским и Среднеахтубинским районами. Административный центр — рабочий посёлок Быково. От него до Волгограда 160 километров. Проживает в районе чуть более 25 тысяч человек.
Историческая справка
История и название района связаны с братьями Быковыми, которые в 1784 году бежали из центральной части России и осели на плодородных землях у Волги. Здесь они основали хутор, который на тот момент стал частью Астраханской губернии. Когда на этих территориях нашли масштабные запасы соли в районе озер Баскунчак и Эльтон, их стали активно заселять.
В начале XIX века в хуторе стали в промышленных масштабах выращивать арбузы. Достаточно быстро здесь образовалась одна из самых больших плантаций бахчевых в регионе. Этот статус, кстати, сохраняется за Быковским районом до сих пор. В то время арбузы везли из Быково на баржах.
Постепенно хутор оброс другими прибыльными объектами: появились кирпичный завод, маслобойное заведение, кузницы. Процветала и торговля.
В начале 1930-х годов появилась селекционная опытная станция, где стали выводить разные виды бахчевых, создавать гибриды. Но в советское время генетические опыты были под строгим запретом, поэтому ряд ученых арестовали и работа в данном направлении на время приостановилась. Лишь в 1944 году станция снова заработала на полную мощь. В поселок перебрались выпускники Плодоовощного института имени Мичурина, одним из которых была Клавдия Синча — создатель легендарного сорта арбузов «Холодок».
Экологический и рекреационный туризм
Туристов из природных достопримечательностей, как правило, в Быковском районе привлекают тюльпанный заказник, Быковский остров, лиманы и сосновый бор.
Тюльпанный заказник расположен на окраине села Красноселец. По площади он достигает 5 га. Здесь можно найти тюльпаны Шренка — редкие цветы, они считаются исчезающими в России, поэтому собирать их запрещено. Эти тюльпаны меньше садовых. Поражают они не только своим размером и формой, но и цветами — от жёлтого до фиолетового. Весной они усыпают поля словно ковер. Тюльпанов становится меньше из-за сбора и распашки земель.
Быковский остров расположен на Волгоградском водохранилище. По площади он достигает 50 га. Эта территория считается заповедной. Здесь нельзя охотиться и ловить рыбу, однако любоваться можно сколько угодно. Здесь активно гнездятся улики, куропатки, дрозды и даже серый журавль, который входит в Красную Книгу региона.
Кисловский сосновый бор расположено в одноименном поселении. Его площадь достигает 60 га. Здесь можно встретить старые сосны на песках, поражающие своей красотой и «почтенным возрастом». До 2006 года этот бор даже входил в список особо охраняемых природных территорий региона.
Пришибо-Могутинская система лиманов и Тажинский лиман удивляют разнообразием флоры и фауны, входящих в Красную Книгу Волгоградской области. Здесь встречаются гуси, утки, кулики, журавль, черные жаворонки, черноголовые хохотуны, ходулочники, цапли.
Несмотря на то, что объектов для охоты и рыбалки для туристов здесь нет, в районе можно покупаться и отдохнуть в палатке.
В августе начинается сезон для любителей сладких угощений. Дыни и арбузы с быковских полей хорошо известны по всей России. Быковская селекционная опытная станция готова предложить покупателям целый ассортимент: легендарные арбузные сорта «Волжанин», «Холодок», «Дуэт», «Темп», «Медунок», «Метеор», «Малахит», а также дыни «Славия», «Идиллия», «Торпеда», «Колхозница», «Эфиопка», «Рогатая», «Дюна». В этом году бахчеводы вывели новый сорт арбуза под названием «Тимоша». Он устойчив к болезням, выдерживает экстремальные температуры и отличается сладостью.
Кстати, свыше половины элитных семян арбуза и дыни производят именно в Быковском районе. Сейчас специалисты работают над сортами арбузов с белой, зеленой, желтой и оранжевой мякотью. Кроме того, они экспериментируют с цветом и формой. Например, аграрии выращивают порционные мини-арбузы.
Старинных храмов в Быковском районе нет, однако верующие могут посетить приходы «Живоначальная Троица Казанский Божией Матери, Вознесенский, Николая Чудотворца, Святого Иоанна Богослова». Особой архитектурой они отличаются, но ценны своими священнослужителями.
В «Быковском районном историко-краеведческом музее» экспозиции посвящены развитию и природе края, истории Быково, а также Великой Отечественной войне. Здесь можно в деталях узнать об истории и наследии района. Кроме того, в музее будет интересно поклонникам рукоделия. Ежегодно фонд пополняется коллекцией изделий декоративно-прикладного творчества: бисероплетение, корнепластика, резьба по дереву, вязание крючком, фриволите, коклюшечное кружево.
Материал подготовлен в рамках реализации проекта «Регион открытий-2023».