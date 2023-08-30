Шебекинцы отказались от подвоза детей в школы

Posted Сегодня, 11:14
Published Сегодня, 11:14
Modified Сегодня, 11:16
Updated Сегодня, 11:16
По словам чиновника, до начала спецоперации маршруты подвоза детей в Белгородской области были согласованы. Сейчас у подвоза существует два очевидных риска. Поэтому родительское сообщество по итогам опросов в Шебекинском горокруге от подвоза детей в школы отказалось.
В первую очередь это связано с трафиком движения техники по автомагистрали. Он напряжён в связи с перемещением военной техники.
Мы хорошо знаем, что военная техника имеет иные габариты, и само её передвижение с различными целями на различной скорости является дважды опасным фактором. В свою очередь она является потенциальным объектом поражения со стороны противника.
Андрей Милёхин
Вторая причина в том, что школьные автобусы имеют чёткие параметры внешнего оформления, и само по себе их наличие на трассе увеличивает фактор риска.