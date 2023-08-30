Шебекинцы отказались от подвоза детей в школы

По словам чиновника, до начала спецоперации маршруты подвоза детей в Белгородской области были согласованы. Сейчас у подвоза существует два очевидных риска. Поэтому родительское сообщество по итогам опросов в Шебекинском горокруге от подвоза детей в школы отказалось.