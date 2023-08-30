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Published Сегодня, 11:14

Modified Сегодня, 11:16

Updated Сегодня, 11:16

школьный автобус

Шебекинцы отказались от подвоза детей в школы

30 августа 2023, 11:14
Фото: 1MI
школьный автобус
Это связано с определёнными рисками. Подробнее сообщил региональный министр образования Андрей Милёхин.
Сюжет
Школы

По словам чиновника, до начала спецоперации маршруты подвоза детей в Белгородской области были согласованы. Сейчас у подвоза существует два очевидных риска. Поэтому родительское сообщество по итогам опросов в Шебекинском горокруге от подвоза детей в школы отказалось.

В первую очередь это связано с трафиком движения техники по автомагистрали. Он напряжён в связи с перемещением военной техники.

Мы хорошо знаем, что военная техника имеет иные габариты, и само её передвижение с различными целями на различной скорости является дважды опасным фактором. В свою очередь она является потенциальным объектом поражения со стороны противника.
Андрей Милёхин

Вторая причина в том, что школьные автобусы имеют чёткие параметры внешнего оформления, и само по себе их наличие на трассе увеличивает фактор риска.

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#Белгородская область#Школьные автобусы#Школы#Военная техника#Опасность#Трафик#Маршруты#Белгород#Кристина Семенчук#Андрей Милёхин#Передвижение#Риски#Шебекинцы#Противник#Подвоз детей#Габариты#Внешнее оформление#Фактор риска
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