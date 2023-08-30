Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 18:04

Published Сегодня, 18:04

Modified Сегодня, 18:06

Updated Сегодня, 18:06

Работодателям Белгородской области раздадут 200 млн рублей

Работодателям Белгородской области раздадут 200 млн рублей

30 августа 2023, 18:04
Фото: Bel.ru
Деньги предназначены для сохранения штата на предприятиях, испытывающих экономические трудности, а также для выплат в случае организации общественных работ для сотрудников, которые попали под сокращение, сообщает «Интерфакс».
Сюжет
Выплаты

Все деньги будут выплачены в 2023 году, поучаствовать в программе господдержки смогут около 3000 работников. Средства уже получили 96 предприятий, им перечислили 77 млн рублей. Их направят на выплату заработных плат и страховых взносов.

На одного сотрудника предприятие может получить 21 114 рублей в месяц, длительность господдержки — не больше трёх месяцев. То есть общая сумма, которую могут направить работодателю из бюджета, равно 63 тыс. рублей. Сколько человек будут участвовать в программе, решает работодатель.

49 белгородских предприятий организовали временные работы для своих сотрудников, за что тоже получили деньги — больше 50 млн рублей. Участниками общественных работ стали 879 человек, которым грозило увольнение, 782 из них сохранили рабочее место за собой. На одного человека государство выплатило до 10 тыс. рублей.

Напомним, в Белгородской области наблюдается нехватка водителей школьных автобусов, в регионе ищут около 50 человек.

Около 50 водителей школьных автобусов не хватает в Белгородской области
Узнать подробнее
Читайте также:
В Белгородской области строителям не выплатили обещанные деньгиСколько работников в Белгородской области получают зарплату выше среднего по стране?
#Белгородская область#Экономика#Денежные выплаты#Бизнес#Работодатель#Выплаты#Артем Черненко
Подпишитесь
Названы безопасные районы для эвакуации белгородцев в случае ЧС
Сегодня, 12:28
Шебекинцы отказались от подвоза детей в школы
Сегодня, 11:14
В Белгороде с 1 января появятся четыре новых автобусных маршрута
Сегодня, 14:03
Вслед за Перцевым: глава Разумного под Белгородом покидает пост после семи лет работы
Сегодня, 14:05
Чиновники и белгородцы не приняли общего решения по парковкам в Новой жизни
Сегодня, 12:55
Иконников прокомментировал историю с порезами у пациента горбольницы № 2 в Белгороде
Сегодня, 10:07