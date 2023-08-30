Работодателям Белгородской области раздадут 200 млн рублей

Posted Сегодня, 18:04
Published Сегодня, 18:04
Modified Сегодня, 18:06
Updated Сегодня, 18:06
Все деньги будут выплачены в 2023 году, поучаствовать в программе господдержки смогут около 3000 работников. Средства уже получили 96 предприятий, им перечислили 77 млн рублей. Их направят на выплату заработных плат и страховых взносов.
На одного сотрудника предприятие может получить 21 114 рублей в месяц, длительность господдержки — не больше трёх месяцев. То есть общая сумма, которую могут направить работодателю из бюджета, равно 63 тыс. рублей. Сколько человек будут участвовать в программе, решает работодатель.
49 белгородских предприятий организовали временные работы для своих сотрудников, за что тоже получили деньги — больше 50 млн рублей. Участниками общественных работ стали 879 человек, которым грозило увольнение, 782 из них сохранили рабочее место за собой. На одного человека государство выплатило до 10 тыс. рублей.
Напомним, в Белгородской области наблюдается нехватка водителей школьных автобусов, в регионе ищут около 50 человек.