Работодателям Белгородской области раздадут 200 млн рублей

На одного сотрудника предприятие может получить 21 114 рублей в месяц, длительность господдержки — не больше трёх месяцев. То есть общая сумма, которую могут направить работодателю из бюджета, равно 63 тыс. рублей. Сколько человек будут участвовать в программе, решает работодатель.