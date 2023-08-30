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Published Сегодня, 13:54

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Updated Сегодня, 13:56

Постамат и кофейная зона: в Старом Осколе появился новый формат офиса

Постамат и кофейная зона: в Старом Осколе появился новый формат офиса

30 августа 2023, 13:54
Фото: Сбер
Новые форматы во всём — таков тренд сегодняшнего времени. Пытаясь сэкономить время, человек зачастую трансформирует свою среду обитания, делая её более функциональной. Это находит отклик и в новых проектах, в том числе и среди представителей бизнеса.

В прошлое уходят загроможденные мебелью помещения, а тесные кабинеты в клиентских центрах сменяются открытыми пространствами и безбарьерными офисами нового формата, как, например, в недавно открывшемся новом офисе Сбера в Старом Осколе. Здесь клиент может получить все услуги в удобном для него месте.

Оптимизация коснулась не только пространства, дизайнеры постарались сэкономить и время клиентов — в офисе есть постамат, где можно отправить или получить посылку, и примерочная интернет-магазина.

Кроме этого, в отделении банка находится детский уголок и кофейная зона. Тут же можно протестировать умные устройства или подключиться к мультимедийным сервисам

Мы сохранили все банковские услуги и привнесли новые форматы работы. Хотим, чтобы жители Старого Оскола экономили время, а посещение офисов стало комфортным.
Евгений Поливаев, управляющий Белгородским отделением Сбербанка
В центре Белгорода открыт офис Сбербанка России нового формата
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#Старый Оскол#Белгород#Кристина Семенчук#Новый формат офиса#Постамат#Кофейная зона#Открытые пространства#Безбарьерные офисы#Детский уголок#Умные устройства#Мультимедийные сервисы#Банковские услуги#Экономия времени#Удобство посещения
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