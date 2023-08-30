Постамат и кофейная зона: в Старом Осколе появился новый формат офиса

Posted Сегодня, 13:54
Published Сегодня, 13:54
Modified Сегодня, 13:56
Updated Сегодня, 13:56
В прошлое уходят загроможденные мебелью помещения, а тесные кабинеты в клиентских центрах сменяются открытыми пространствами и безбарьерными офисами нового формата, как, например, в недавно открывшемся новом офисе Сбера в Старом Осколе. Здесь клиент может получить все услуги в удобном для него месте.
Оптимизация коснулась не только пространства, дизайнеры постарались сэкономить и время клиентов — в офисе есть постамат, где можно отправить или получить посылку, и примерочная интернет-магазина.
Кроме этого, в отделении банка находится детский уголок и кофейная зона. Тут же можно протестировать умные устройства или подключиться к мультимедийным сервисам
Мы сохранили все банковские услуги и привнесли новые форматы работы. Хотим, чтобы жители Старого Оскола экономили время, а посещение офисов стало комфортным.
Евгений Поливаев, управляющий Белгородским отделением Сбербанка