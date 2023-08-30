Постамат и кофейная зона: в Старом Осколе появился новый формат офиса

В прошлое уходят загроможденные мебелью помещения, а тесные кабинеты в клиентских центрах сменяются открытыми пространствами и безбарьерными офисами нового формата, как, например, в недавно открывшемся новом офисе Сбера в Старом Осколе. Здесь клиент может получить все услуги в удобном для него месте.