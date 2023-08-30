Отменят шесть: что будет с автобусами в день полумарафона в Белгороде

Posted Сегодня, 08:34
Published Сегодня, 08:34
Modified Сегодня, 08:36
Updated Сегодня, 08:36
3 сентября в столице региона состоится забег «Белгородский полумарафон». В связи с этим некоторые участки дороги в городе будут перекрыты. В маршруты следования автобусов внесут изменения.
С 6:00 до окончания мероприятия в 14:00 не будут работать шесть маршрутов: № 1, 2, 4, 12, 41, 41А. Также внесут изменения в схемы движения 49 маршрутов.
В частности, сократят пути следования некоторых автобусов до ж/д вокзала. Изменят схему движения автобусов №13 и №13к, №25, 27 и 28. Изменения коснутся и маршрутов автобусов №26, 32, 43.
Ранее сообщалось, что в связи с полумарафоном центральные улицы города будут перекрыты для движения транспорта. 3 сентябре в Белгороде будут курсировать бесплатные шаттлы.
Подробнее об изменениях маршрутов — в карточках.