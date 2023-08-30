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Posted Сегодня, 08:34

Published Сегодня, 08:34

Modified Сегодня, 08:36

Updated Сегодня, 08:36

Из-за полумарафона в Белгороде изменится движение общественного транспорта

Отменят шесть: что будет с автобусами в день полумарафона в Белгороде

30 августа 2023, 08:34
Фото: 1MI

Из-за полумарафона в Белгороде изменится движение общественного транспорта

В областном центре пройдёт легкоатлетический забег «Белгородский полумарафон». Шесть маршрутов до конца мероприятия решили отменить. Об этом сообщил Организатор пассажирских перевозок Белгородской области.

3 сентября в столице региона состоится забег «Белгородский полумарафон». В связи с этим некоторые участки дороги в городе будут перекрыты. В маршруты следования автобусов внесут изменения.

С 6:00 до окончания мероприятия в 14:00 не будут работать шесть маршрутов: № 1, 2, 4, 12, 41, 41А. Также внесут изменения в схемы движения 49 маршрутов.

В частности, сократят пути следования некоторых автобусов до ж/д вокзала. Изменят схему движения автобусов №13 и №13к, №25, 27 и 28. Изменения коснутся и маршрутов автобусов №26, 32, 43.

Ранее сообщалось, что в связи с полумарафоном центральные улицы города будут перекрыты для движения транспорта. 3 сентябре в Белгороде будут курсировать бесплатные шаттлы.

Подробнее об изменениях маршрутов — в карточках.

Маршруты в Белгороде 3 сентябряМаршруты в Белгороде 3 сентября
Маршруты в Белгороде 3 сентябряМаршруты в Белгороде 3 сентября
Маршруты в Белгороде 3 сентябряМаршруты в Белгороде 3 сентября
Маршруты в Белгороде 3 сентябряМаршруты в Белгороде 3 сентября
Маршруты в Белгороде 3 сентябряМаршруты в Белгороде 3 сентября
Маршруты в Белгороде 3 сентябряМаршруты в Белгороде 3 сентября
Маршруты в Белгороде 3 сентябряМаршруты в Белгороде 3 сентября
Маршруты в Белгороде 3 сентябряМаршруты в Белгороде 3 сентября
Маршруты в Белгороде 3 сентябряМаршруты в Белгороде 3 сентября
Маршруты в Белгороде 3 сентябряМаршруты в Белгороде 3 сентября
Маршруты в Белгороде 3 сентябряМаршруты в Белгороде 3 сентября
Маршруты в Белгороде 3 сентябряМаршруты в Белгороде 3 сентября
Маршруты в Белгороде 3 сентябряМаршруты в Белгороде 3 сентября
Маршруты в Белгороде 3 сентябряМаршруты в Белгороде 3 сентября
Маршруты в Белгороде 3 сентябряМаршруты в Белгороде 3 сентября
Маршруты в Белгороде 3 сентябряМаршруты в Белгороде 3 сентября
Маршруты в Белгороде 3 сентября
Фото: «Организатор пассажирских перевозок Белгородской области»
В начале сентября в Белгороде перекроют дороги
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#Город#Белгородская область#Автобусы#Новости Белгорода#Перекрытие дороги#Полумарафон#Белгород#Наталья Корявых#Изменения маршрутов
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