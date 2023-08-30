ОМК поддержала в Белгороде благотворительную экоярмарку

«ОМК организовала экологическое движение в регионах присутствия компании только в прошлом году, но даже такой небольшой срок показал огромный отклик сотрудников и их желание участвовать в экологических инициативах, внедрять новые форматы в своих регионах. Наши эковолонтеры следят за трендами, создают яркие и востребованные проекты, показывают, как экопроект может служить благотворительным целям, а еще обучают других принципам осознанного потребления», — прокомментировала руководитель направления по корпоративной социальной ответственности АО «ОМК» Ольга Миронова.