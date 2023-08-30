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ОМК поддержала в Белгороде благотворительную экоярмарку

ОМК поддержала в Белгороде благотворительную экоярмарку

30 августа 2023, 09:41
Фото: Андрей Нетребенко
Сотрудники белгородского завода Объединенной металлургической компании (ОМК) присоединились к большой благотворительной распродаже вещей, а также узнали подробнее о переработке одежды и собрали почти 20 000 рублей для фонда «Святое Белогорье против детского рака».

Заводчане в течение двух недель собирали одежду, обувь и аксессуары для благотворительной распродажи, организованной в рамках проекта «С миру по нитке». Проект получил грантовую поддержку в конкурсе «ОМК Партнерство» в номинации «Экология».

Участники распродажи посетили мастер-класс по пошиву стильной и экологичной сумки-шоппера из джинсовой одежды. Волонтер проекта, сотрудница белгородского завода ОМК Дарья Подопригорова помогла участникам мастер-класса сшить 10 таких экошопперов, ведь шитье для Дарьи — это любимое хобби. Художница и дизайнер ресайкл-проекта 2Life jeans Окси показала, как делать красивую роспись по дениму. Экоконсультант Кристина Ларина рассказала всё о переработке одежды, а также о принципах осознанного потребления: повторное использование (reuse) и снижение потребления (reduce).

«На средства гранта мы арендовали молодежно-культурный центр „Октябрь“ в центральном городском парке, чтобы мероприятие получилось ярким и запоминающимся. Изготовили рекламные баннеры. Задействовали сцену, лектории, световое и звуковое оборудование. Привезли туда швейные машинки. Купили рейлы для одежды и „плечики“, фурнитуру для проведения мастер-классов по пошиву шопперов. Оплатили мастер-класс по росписи денима и лекцию по переработке одежды. Угощения для волонтеров и гостей мероприятия предоставили наши партнеры, сеть ресторанов быстрого питания „Остров“», — рассказала Дарья Подопригорова.

Проект «С миру по нитке» гармонично соединил в себе экологическую и благотворительную составляющие. Все вырученные с распродажи средства направили подопечным фонда «Святое Белогорье против детского рака», постоянным партнером которого является белгородский завод ОМК.

Фото: Андрей Нетребенко

Оставшиеся вещи волонтеры проекта передали в добромаркет «Черешня», после чего их выставят на продажу. При этом семьи, находящиеся в трудной жизненной ситуации, могут получить эту одежду бесплатно. Речь идёт о многодетных и малоимущих семьях, которые находятся под опекой благотворительного фонда «Святое Белогорье против детского рака».

«ОМК организовала экологическое движение в регионах присутствия компании только в прошлом году, но даже такой небольшой срок показал огромный отклик сотрудников и их желание участвовать в экологических инициативах, внедрять новые форматы в своих регионах. Наши эковолонтеры следят за трендами, создают яркие и востребованные проекты, показывают, как экопроект может служить благотворительным целям, а еще обучают других принципам осознанного потребления», — прокомментировала руководитель направления по корпоративной социальной ответственности АО «ОМК» Ольга Миронова.

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#Общество#Новости Белгорода#Белгород#Кристина Семенчук
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