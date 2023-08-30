Названы безопасные районы для эвакуации белгородцев в случае ЧС

Добавим, что ещё в 2005 году выходило постановление губернатора «О заблаговременной подготовке безопасных районов к проведению эвакуационных мероприятий в военное время, а также при возникновении ЧС природного и техногенного характера». В новом документе изменены некоторые положения, а также скорректирован список безопасных районов. Тогда перечень определили только для Белгорода, Губкинского и Старооскольского горокругов, Шебекино и Валуек.