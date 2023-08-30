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Published Сегодня, 12:28

Modified Сегодня, 12:30

Updated Сегодня, 12:30

Правительство утвердило безопасные районы для эвакуации белгородцев в случае ЧС

Названы безопасные районы для эвакуации белгородцев в случае ЧС

30 августа 2023, 12:28
Фото: 1MI

Правительство утвердило безопасные районы для эвакуации белгородцев в случае ЧС

Белгородское правительство утвердило перечень безопасных районов, куда эвакуируют белгородцев в случае возникновения военных конфликтов, угрозы ЧС природного и техногенного характера.

Правительство Белгородской области опубликовало постановление о подготовке безопасных районов для возможных эвакуаций во время военных конфликтов или вследствие них, а также во время ЧС различного характера. В документе указано, куда эвакуируют жителей, если возникнет такая необходимость. Постановление вступило в силу 28 августа.

Главам районов рекомендуют подготовить места для размещения населения и их имущества. Предварительно нужно проверить системы оповещения в регионе. Необходимо также подготовить оказание медпомощи и обеспечение водой. Кроме того, нужно обеспечить постоянную готовность транспортных средств.

В случае, если понадобится вывозить население, то жителей Белгорода могут отправить сразу в несколько других районов области. Безопасными муниципалитетами, вошедшими в перечень, определили Губкинский, Старооскольский, Новооскольский городские округа, Ивнянский, Корочанский, Красногвардейский, Прохоровский, Ракитянский и Чернянский районы.

Подробнее ознакомиться с перечнем муниципалитетов можно на скриншотах ниже.

Добавим, что ещё в 2005 году выходило постановление губернатора «О заблаговременной подготовке безопасных районов к проведению эвакуационных мероприятий в военное время, а также при возникновении ЧС природного и техногенного характера». В новом документе изменены некоторые положения, а также скорректирован список безопасных районов. Тогда перечень определили только для Белгорода, Губкинского и Старооскольского горокругов, Шебекино и Валуек.

Перечень безопасных районовПеречень безопасных районов
Перечень безопасных районовПеречень безопасных районов
Перечень безопасных районов
Фото: скриншот из постановления правительства Белгородской области
В части региона, граничащего с Белгородской областью, объявили обязательную эвакуацию
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#Город#Белгородская область#Белгородский район#Новости Белгорода#Эвакуация#Чс#Белгород#Наталья Корявых#Приграничье#СВО#Безопасные районы#Военные конфликты
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