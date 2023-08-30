Названы безопасные районы для эвакуации белгородцев в случае ЧС

Posted Сегодня, 12:28
Published Сегодня, 12:28
Modified Сегодня, 12:30
Updated Сегодня, 12:30
Правительство Белгородской области опубликовало постановление о подготовке безопасных районов для возможных эвакуаций во время военных конфликтов или вследствие них, а также во время ЧС различного характера. В документе указано, куда эвакуируют жителей, если возникнет такая необходимость. Постановление вступило в силу 28 августа.
Главам районов рекомендуют подготовить места для размещения населения и их имущества. Предварительно нужно проверить системы оповещения в регионе. Необходимо также подготовить оказание медпомощи и обеспечение водой. Кроме того, нужно обеспечить постоянную готовность транспортных средств.
В случае, если понадобится вывозить население, то жителей Белгорода могут отправить сразу в несколько других районов области. Безопасными муниципалитетами, вошедшими в перечень, определили Губкинский, Старооскольский, Новооскольский городские округа, Ивнянский, Корочанский, Красногвардейский, Прохоровский, Ракитянский и Чернянский районы.
Подробнее ознакомиться с перечнем муниципалитетов можно на скриншотах ниже.
Добавим, что ещё в 2005 году выходило постановление губернатора «О заблаговременной подготовке безопасных районов к проведению эвакуационных мероприятий в военное время, а также при возникновении ЧС природного и техногенного характера». В новом документе изменены некоторые положения, а также скорректирован список безопасных районов. Тогда перечень определили только для Белгорода, Губкинского и Старооскольского горокругов, Шебекино и Валуек.