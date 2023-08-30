Молодой белгородец не поделил кровать с собутыльником и забил его до смерти

Posted Сегодня, 14:42
Published Сегодня, 14:42
Modified Сегодня, 14:44
Updated Сегодня, 14:44
22-летний белгородец убил приятеля, не поделив с ним кровать. Молодого человека уже осудили.
Трагедия случилась в хуторе Пригорки Прохоровского района 2 апреля. В день происшествия компания мужчин распивала алкоголь дома у молодого человека. Ночью хозяин увидел, что один из приятелей уснул в его кровати.
Разозлившийся парень начал избивать 47-летнего мужчину, выволок его на улицу, где продолжил бить. Более того, осуждённый прыгал ногами по голове и груди потерпевшего. Последний умер на месте происшествия из-за полученных травм.
Молодой белгородец хотел скрыть следы убийства, поэтому спрятал труп в подвале пустующего соседнего дома и забросал тело мусором. Сам злоумышленник уехал с территории района.
Тело убитого полиция нашла 11 апреля, а вскоре задержала и убийцу.
Жителя региона приговорили к девяти годам колонии строгого режима и году ограничения свободы. Он также выплатил 300 тыс. рублей сестре убитого.
Вступил ли приговор в законную силу, не сообщается.