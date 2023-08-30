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Молодой белгородец не поделил кровать с собутыльником и забил его до смерти

Молодой белгородец не поделил кровать с собутыльником и забил его до смерти

30 августа 2023, 14:42
Фото: Midjourney
22-летний парень выпивал вместе с 47-летним потерпевшим у себя дома. Мужчина уснул в кровати хозяина, на что последний отреагировал агрессивно. Подробности сообщили в региональной прокуратуре.

22-летний белгородец убил приятеля, не поделив с ним кровать. Молодого человека уже осудили.

Трагедия случилась в хуторе Пригорки Прохоровского района 2 апреля. В день происшествия компания мужчин распивала алкоголь дома у молодого человека. Ночью хозяин увидел, что один из приятелей уснул в его кровати.

Разозлившийся парень начал избивать 47-летнего мужчину, выволок его на улицу, где продолжил бить. Более того, осуждённый прыгал ногами по голове и груди потерпевшего. Последний умер на месте происшествия из-за полученных травм.

Молодой белгородец хотел скрыть следы убийства, поэтому спрятал труп в подвале пустующего соседнего дома и забросал тело мусором. Сам злоумышленник уехал с территории района.

Тело убитого полиция нашла 11 апреля, а вскоре задержала и убийцу.

Жителя региона приговорили к девяти годам колонии строгого режима и году ограничения свободы. Он также выплатил 300 тыс. рублей сестре убитого.

Вступил ли приговор в законную силу, не сообщается.

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