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Металлоинвест направит более 64 млн рублей на поддержку образовательных учреждений

Металлоинвест направит более 64 млн рублей на поддержку образовательных учреждений

30 августа 2023, 14:25
Фото: Валерий Воронов
Компания «Металлоинвест» направит в этом году более 64 млн рублей на поддержку образовательных учреждений Старооскольского городского округа.

Средства будут выделены в рамках программы мероприятий социально-экономического партнерства, подписанной между Металлоинвестом и правительством Белгородской области.

Приобрести необходимое оборудование и мебель, сделать ремонт и благоустроить прилегающую территорию смогут 26 школ и 14 детских садов.

Спортивный кластер с площадками для сдачи ГТО, прыжков в высоту, изучения географии, окружающего мираи тихого отдыха появится в школе № 6. В лицее № 3 ведутся работы по обустройству спортивной площадки, воркаута, спортивного поля, беговой дорожки и наружного освещения.Шесть просветительских проектов будет реализовано в воскресных школах Старого Оскола.

Фото: Валерий Воронов

На базе СТИ НИТУ «МИСиС» продолжится развитие передовой инженерной школы «Производственные технологии будущего». В Старооскольском филиале Российского государственного геологоразведочного университета имени Серго Орджоникидзе будет создана мастерская по управлению гидравлическими системами.

«Металлоинвест ежегодно выделяет десятки миллионов рублей на помощь учреждениям образования городского округа, –прокомментировала директор по социальным вопросам ОЭМК им. А. А. Угарова Ирина Дружинина. — Это вклад в будущее Старого Оскола и наших детей, которые, мы надеемся, получив качественное образование, останутся жить и работать в родном городе».

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