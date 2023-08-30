Металлоинвест направит более 64 млн рублей на поддержку образовательных учреждений

«Металлоинвест ежегодно выделяет десятки миллионов рублей на помощь учреждениям образования городского округа, –прокомментировала директор по социальным вопросам ОЭМК им. А. А. Угарова Ирина Дружинина. — Это вклад в будущее Старого Оскола и наших детей, которые, мы надеемся, получив качественное образование, останутся жить и работать в родном городе».