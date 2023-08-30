Корпорация МСП назвала преимущества «зонтичного» механизма для строительства гостиниц

Posted Сегодня, 06:22
Published Сегодня, 06:22
Modified Сегодня, 06:22
Updated Сегодня, 06:22
По его словам, необходимо запустить специальный отраслевой механизм «зонтичных» поручительств с повышенным уровнем потерь, пишет ТАСС.
«Корпорация МСП в рамках „зонтичных“ поручительств уже поручается за бизнес перед банками, однако существующего уровня потерь недостаточно для поддержки именно инвестиционных гостиничных проектов. Решением может стать запуск специального „зонтичного“ механизма с повышенным уровнем потерь для гостиничного бизнеса, — сообщил Александр Исаевич. — Банки будут активнее кредитовать долгосрочные проекты на большие суммы, так как 50% риска возьмет на себя государство в лице Корпорации МСП».
По его словам, реализация инициативы позволит создать более 8 тыс. новых гостиничных номеров, а также обновить 12 тыс. имеющихся. Более того, до конца 2030 года кредитные организации смогут выдать 20 млрд рублей при максимальных бюджетных затратах до 1 млрд рублей. Данная мера также позволит бизнесу инвестировать около 5 млрд рублей.
«У сектора МСП в гостиничном бизнесе есть большой запрос на развитие и масштабирование, компании готовы активно инвестировать. Но им нужна большая поддержка государства», — добавил глава Корпорации МСП.
В настоящее время у малого и среднего бизнеса растет потребность в заемном финансировании. По сравнению с прошлым годом доля кредитования МСП в 2023 году показывает двукратный рост. Увеличению данного показателя способствует господдержка, на которую приходится каждый третий рубль. При этом 90% господдержки сосредоточено на стимулировании инвесткредитования.
«Драйвером стал запуск совместной программы Минэкономразвития, Банка России и Корпорации МСП. За счет нее малый и средний бизнес привлек 16,7 млрд рублей на реализацию 148 проектов. В этом году средства уже получили 54 гостиничных проекта на 7,5 млрд. За счет этих средств будет создано и модернизировано более 3 тыс. номеров», — заключил Александр Исаевич.
По его данным, благодаря вкладу малого и среднего бизнеса в гостиничный сектор была обеспечена занятость более 184 тыс. человек, а это каждый третий работник всех гостиниц страны. При небольшом росте числа компаний существенно — почти на 24% — выросла занятость.