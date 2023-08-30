Корпорация МСП назвала преимущества «зонтичного» механизма для строительства гостиниц

«Корпорация МСП в рамках „зонтичных“ поручительств уже поручается за бизнес перед банками, однако существующего уровня потерь недостаточно для поддержки именно инвестиционных гостиничных проектов. Решением может стать запуск специального „зонтичного“ механизма с повышенным уровнем потерь для гостиничного бизнеса, — сообщил Александр Исаевич. — Банки будут активнее кредитовать долгосрочные проекты на большие суммы, так как 50% риска возьмет на себя государство в лице Корпорации МСП».