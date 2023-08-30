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Как пройдут выборы в Белгороде 10 сентября 2023 года

Как пройдут выборы в Белгороде 10 сентября 2023 года

30 августа 2023, 07:00
Фото: 1MI
Как пройдут выборы в Белгороде 10 сентября 2023 года
В 2023 году россияне будут выбирать представителей органов власти различных уровней.В Белгороде, в частности, изберут новых депутатов Белгородского городского Совета по 27 одномандатным избирательным округам. Подробнее читайте в нашем материале.
Сюжет
Выборы

По состоянию на 1 января 2023 года, в Белгороде зарегистрирован 279 821 избиратель.

Кого выбираем?

Белгородцы на выборах в сентябре 2023 года проголосуют за новых членов местных Советов депутатов — их будут выбирать во всех муниципалитетах Белгородской области, за исключением городов Губкин и Старый Оскол, где подобные выборы прошли годом ранее.

В частности, 10 сентября 2023 года состоятся дополнительные выборы депутата Белгородской областной Думы по Грайворонскому одномандатному избирательному округу № 12 — на место депутата областной Думы Михаила Несветайло, который добровольно сложил с себя полномочия.

Как проголосовать?

Для участия в голосовании жителям Белгородской области необходимо посетить избирательный участок с 8 до 20.00 в период 8–10 сентября, имея при себе паспорт. После регистрации избирателю выдадут два бюллетеня, которые нужно будет заполнить и опустить в урну.

Как можно участвовать в выборах тем, кто находится в эти сентябрьские дни не дома? С помощью сервиса «Мобильный избиратель», который позволяет отдать свой голос по месту нахождения и доступен на портале госуслуг. Но для этого нужно заранее подать заявление (через МФЦ, ТИК или госуслуги) на доступ к сервису. Отмечается, что такая услуга доступна не всем россиянам, но белгородцы вправе воспользоваться ею.

И наконец, граждане, неспособные в силу своего маломобильного состояния посетить избирательный участок, имеют возможность проголосовать на дому. Для этого избиратель должен обратиться с письменным заявлением или устно в участковую комиссию с 31 августа до 14.00 часов 10 сентября.

Кого выбираем?Кого выбираем?
Кого выбираем?
Фото: 1MI

Избирательные участки

Найти свой избирательный участок можно на сайте Центрального избирательного комитета Российской Федерации (ЦИК). Для поиска достаточно вбить в поле поисковой формы адрес своей регистрации, после чего выдается местоположение территориального избирательного участка.

Дистанционное электронное голосование онлайн (ДЭГ)

В нынешнем году выборы на территории Белгородской области будут проводиться не только в очном формате, но и дистанционно. Такой способ голосования в регионе опробуют впервые.

Белгородцы, желающие проголосовать удаленно, должны иметь подтвержденную учетную запись на портале «Госуслуги», Подать заявку на участие в ДЭГ можно с 24 июля по 4 сентября. После получения подтверждения, в день выборов на портале vybory.gov.ru граждане смогут сделать свой выбор с использованием электронного бюллетеня.

#Выборы#Депутаты#Голосование#Единый день голосования
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