Как пройдут выборы в Белгороде 10 сентября 2023 года

Как можно участвовать в выборах тем, кто находится в эти сентябрьские дни не дома? С помощью сервиса «Мобильный избиратель», который позволяет отдать свой голос по месту нахождения и доступен на портале госуслуг. Но для этого нужно заранее подать заявление (через МФЦ, ТИК или госуслуги) на доступ к сервису. Отмечается, что такая услуга доступна не всем россиянам, но белгородцы вправе воспользоваться ею.