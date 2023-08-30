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Иконников посетил с проверкой горбольницу № 2 в Белгороде

Иконников прокомментировал историю с порезами у пациента горбольницы № 2 в Белгороде

30 августа 2023, 10:07
Фото: 1MI

Иконников посетил с проверкой горбольницу № 2 в Белгороде

По его словам, процедура фиксации пациента была выполнена правильно. Ранее в Сети сообщили, что одного из пациентов выписали с кровавыми порезами на руках и ногах. Такие раны появились из-за того, что буйного больного пришлось привязать, утверждали в больнице.

Глава минздрава Белгородской области Андрей Иконников прокомментировал историю о пациенте, которого выписали из горбольницы № 2 с кровавыми порезами. Медики тогда утверждали, что мужчина вёл себя агрессивно, поэтому его пришлось привязать к кровати.

Иконников во время визита в медучреждение проверил, как фиксируются пациенты при необходимости. «Думал, возможно, есть дефект в работе при фиксации, но нет, всё было сделано правильно», — отметил министр. Он прикрепил видео, в котором показан пример фиксации пациентов.

Глава регионального минздрава подчеркнул, что в горбольницу № 2 в Белгороде приехал без предупреждения. Во время обхода он поговорил с пациентами хирургического корпуса.

В целом министр подытожил, что распределение пациентов в больнице проходит чётко, что «без помощи никого не оставляют» и что сами медики полностью отдаются работе, хотя трудятся в непростых условиях.

«Конечно, ошибки есть, но это не система, а частность. Будем делать всё, чтобы их было как можно меньше», — заявил Иконников.

История о привязанном пациенте появилась в Сети на этой неделе. Утверждалось, что мужчину выписали из горбольницы № 2 в Белгороде с кровавыми порезами на руках и ногах. Медики заявили, что буйного пациента пришлось фиксировать. Главврач горбольницы Роман Проценко рассказал «Белгородскому каналу», что права пациента никто не ущемлял и что на привязывание пациента были причины. Их он раскрывать не стал из-за врачебной тайны.

Обход в горбольнице № 2
Видео: страница Андрея Иконникова в соцсети
В горбольнице № 2 объяснили, почему белгородца выписали с кровавыми порезами
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