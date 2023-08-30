Иконников прокомментировал историю с порезами у пациента горбольницы № 2 в Белгороде

История о привязанном пациенте появилась в Сети на этой неделе. Утверждалось, что мужчину выписали из горбольницы № 2 в Белгороде с кровавыми порезами на руках и ногах. Медики заявили, что буйного пациента пришлось фиксировать. Главврач горбольницы Роман Проценко рассказал «Белгородскому каналу», что права пациента никто не ущемлял и что на привязывание пациента были причины. Их он раскрывать не стал из-за врачебной тайны.