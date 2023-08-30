Где в Белгороде покататься на велосипеде. Топ-10 мест

После появления велодорожек стало заметно, как много любителей двухколёсного транспорта проживают в Белгороде. Жители Харьковской горы в тёплое время года теперь часто ездят по выделенке на работу, по делам, в магазин, на прогулку или просто так, чтобы размяться. Порой с ветерком добраться до какого-то места на велосипеде теперь быстрее, чем на автобусе, даже с учётом выделенных полос для общественного транспорта. Удобный способ экономии времени и денег, если ваш путь находится на отрезке от «Сити Молла» до «Водстроя».