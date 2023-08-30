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Published Сегодня, 11:48

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Updated Сегодня, 12:47

Где в Белгороде покататься на велосипеде. Топ-10 мест

Где в Белгороде покататься на велосипеде. Топ-10 мест

30 августа 2023, 11:48
Фото: Bel.ru
Областной центр продолжают обустраивать для комфортного передвижения на велосипедах, роликах и самокатах. Но если на работу вы пока не готовы ехать на двух колёсах, предлагаем изучить удобные места для катания и отдыха.

Набережная около спорткомплекса им. Хоркиной

Начнём с центра города. Одно из самых комфортных мест как для пеших прогулок, так и для активного отдыха — набережная реки Везёлки. Особенно оно привлекает со стороны спортивного комплекса НИУ «БелГУ»: там больше пространства и меньше людей. Для небольшого свидания на велосипедах это хороший вариант — не вспотеете, посмотрите на красивый Белгород и попьете чай или кофе с видом на водоём.

Со стороны парка Победы на набережной более расслабленная зона, где белгородцы любят сидеть, медленно гулять и пить кофе. Велосипедистам будет неудобно на этом участке. Велик риск сбить пешехода, который не замечает, что идёт по велодорожке.

Трасса «Олимпия»

Пока велолыжероллерную трассу не заняли любители зимнего спорта — лыжники — этим нужно пользоваться. Это очень приятное место как для велопрогулки, так и для полноценной тренировки на велосипеде. В окружении леса и природы и без большого количества людей особенно комфортно провести время наедине с собой.

Несмотря на отдалённость микрорайона от остальной части города, туда регулярно курсируют большие автобусы, в которых можно доехать до места вместе с велосипедом. Более подготовленные велосипедисты могут доехать своим ходом: вдоль автотрассы есть небольшая пешеходная зона, на которой можно немного потеснить безколёсных белгородцев.

Улица Щорса

После появления велодорожек стало заметно, как много любителей двухколёсного транспорта проживают в Белгороде. Жители Харьковской горы в тёплое время года теперь часто ездят по выделенке на работу, по делам, в магазин, на прогулку или просто так, чтобы размяться. Порой с ветерком добраться до какого-то места на велосипеде теперь быстрее, чем на автобусе, даже с учётом выделенных полос для общественного транспорта. Удобный способ экономии времени и денег, если ваш путь находится на отрезке от «Сити Молла» до «Водстроя».

велодорожка в Белгородевелодорожка в Белгороде
велодорожка в Белгороде
Фото: Bel.ru

Сосновка

Этот отдалённый вариант от основной части города в разы живописнее «Олимпии», но добраться туда не так просто. В такси со своим велосипедом поехать не получится, на автобусе тоже вряд ли. Есть несколько вариантов, как разрешить эту ситуацию:

  1. Доехать на велосипеде до места самостоятельно. Подходит для продвинутых, новичкам и неспортивным белгородцам рекомендуем не испытывать судьбу.
  2. Добраться на личном авто или попросить помощи у близких и друзей. Велосипеды можно поставить как на автомобиль, если есть специальное крепление, так и сложить внутрь, если размеры авто позволяют.
  3. Забыть про свою скоростную супермодель с десятью незаводскими деталями, фичами и наклейками, вызвать такси до прогулочной зоны и арендовать обычный велосипед на месте. Да, большое преимущество Сосновки в возможности арендовать велосипед. Делается это с помощью телефона, разберётесь на месте.
Фото: Bel.ru

На Арбате (улица 50-летия Белгородской области)

Ещё один вариант для приятного и активного времяпровождения в центре Белгорода — проехаться по велодорожке по пешей улице. Здесь можно сделать остановку, выпить кофе на скамье, чем-то перекусить, почитать или пообщаться с друзьями. Полноценным маршрутом Белгородский арбат не станет, но приятно разнообразит городские пейзажи. После можно выдвинуться в сторону Центрального парка и улицы Мичурина или в другую — парка Победы.

Пикник-парк

Ещё одно отдалённое, но живописное место для велопрогулки с друзьями или семьёй. Эту активность можно совместить с прохождением тропы в верёвочном парке или шашлыками в арендованной беседке. Дополнят атмосферу аромат сосен, шишки и иголки под подошвой обуви и шинами колёс, виды на водохранилище и отголоски города.

Парк Дуба

Относительно недавно благоустроенное место находится сразу за чертой города. И хотя уже считается Белгородским районом (посёлок Дубовое), находится оно между «Сити Моллом» и перекрёстком проспекта Ватутина и проезда Автомобилистов. Ориентир — заправка, рядом с которой нужно повернуть, и вы окажетесь на месте.

Дубы в парке пока не выросли, но гравийные дорожки очень комфортны для бега и езды на велосипеде. Если устанете, повсюду стоят скамейки.

велопрогулка в парке Дубавелопрогулка в парке Дуба
Фото: Bel.ru

Вдоль проспекта Богдана Хмельницкого

Этот маршрут можно считать аналогом улицы Щорса: удобно съездить по делам, в магазин и просто прокатиться, думая о своём. На велосипеде так можно быстро изучить город в первый раз или заново, познакомиться с другими товарищами по спортивному хобби и посетить за один раз сразу несколько парков: Центральный и Гагарина.

Обновлённый пляж «Берега»

Благоустроенное этим летом пространство, в котором не забыли и про велосипедистов: тем приятнее изучить его сразу совсем новым. Планируется, что велодорожку удлинят и можно будет добраться до пляжа на велосипеде или пешком прямо из центра Белгорода. А пока ждём и изучаем, что есть на сегодня.

Рядом с аэропортом

Дорога от автовокзала до аэропорта со стороны пути следования в центр города хоть и относится к проспекту Богдана Хмельницкого, но мы решили вынести её отдельно. Этот короткий маршрут отдалён от автотрассы, обрамлён деревьями с двух сторон и даже без велодорожки комфортен для всех: пешеходов и велосипедистов.

В процессе можно свернуть в частный сектор и проехаться по нему. Главное — не заблудиться. А передохнуть рекомендуем в сквере между Домом офицеров и церковью Иоанна Кронштадтского.

Фото: Bel.ru
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