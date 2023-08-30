Эквио вошла в тройку крупнейших LMS в рейтинге Smart Ranking за 1-е полугодие 2023

«Рост выручки во втором квартале 2023 года оказался немного ниже, чем мы планировали. Это связано и с удлиннившимся циклом сделки, увеличением количества согласований внутри компаний. Владельцы бизнеса начали более серьёзно подходить к планированию затрат на корпоративное обучение. При этом крупных отказов нет. В последние месяцы начал расти SMB-сегмент, небольшие компании „оживают“ после года турбулентности. Это хороший знак, говорящий о том, что рынок в целом восстановился и готов снова расти. В нынешних условиях мы приняли решение инвестировать в доработку нашей платформы под запросы клиентов и рынка, в разработку новых продуктов и маркетинговые активности».