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Published Сегодня, 06:44

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Подростков из скандальной истории в Ровеньках могут отправить в центр при МВД

Что могут сделать с подростками после скандала в Ровеньках Белгородской области?

30 августа 2023, 06:44
Фото: 1MI

Подростков из скандальной истории в Ровеньках могут отправить в центр при МВД

Накануне в Ровеньском районе прошло заседание комиссии по делам несовершеннолетних. С детьми будут проводить профилактическую работу. Комиссия настаивает на помещении школьников в центр временного содержания несовершеннолетних правонарушителей, сообщила глава района Татьяна Киричкова.
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Дети

Глава Ровеньского района Татьяна Киричкова рассказала об итогах заседания комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав после скандальной истории, произошедшей в посёлке. В возбуждении уголовного дела было отказано, поскольку участники событий не достигли 14-летнего возраста.

По словам Киричковой, в планах — организация с детьми профилактической работы. Комиссия будет ходатайствовать перед Ровеньским районным судом о помещении подростков в центр временного содержания несовершеннолетних правонарушителей УМВД Белгородской области.

Ранее одна из белгородок обратилась к губернатору Вячеславу Гладкову и попросила наказать по закону всех подростков, от действий которых пострадал ребёнок. Глава региона ответил, что следствие разберётся в ситуации, а виновные понесут наказание.

Напомним, инцидент произошёл в Ровеньках в июле. Правоохранители начали проверку ещё 10 августа. Однако массово ситуацию начали обсуждать на днях.

В истории с подростками в Ровеньках оценят законность действий правоохранителей
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#Белгородская область#Происшествия#Подростки#Ровеньки#Дети#Наказание#Комиссия по делам несовершеннолетних#Ровеньский район#Наталья Корявых#Вячеслав Гладков#Татьяна Киричкова#Домогательства
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