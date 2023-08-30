Что могут сделать с подростками после скандала в Ровеньках Белгородской области?

Posted Сегодня, 06:44
Published Сегодня, 06:44
Modified Сегодня, 07:38
Updated Сегодня, 07:38
Глава Ровеньского района Татьяна Киричкова рассказала об итогах заседания комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав после скандальной истории, произошедшей в посёлке. В возбуждении уголовного дела было отказано, поскольку участники событий не достигли 14-летнего возраста.
По словам Киричковой, в планах — организация с детьми профилактической работы. Комиссия будет ходатайствовать перед Ровеньским районным судом о помещении подростков в центр временного содержания несовершеннолетних правонарушителей УМВД Белгородской области.
Ранее одна из белгородок обратилась к губернатору Вячеславу Гладкову и попросила наказать по закону всех подростков, от действий которых пострадал ребёнок. Глава региона ответил, что следствие разберётся в ситуации, а виновные понесут наказание.
Напомним, инцидент произошёл в Ровеньках в июле. Правоохранители начали проверку ещё 10 августа. Однако массово ситуацию начали обсуждать на днях.