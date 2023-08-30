Что будет с детьми в Ровеньках и есть ли нарушения в истории с привязанным пациентом?

Информация о происшествии на днях появилась в Сети. Ребёнка якобы заставили выполнить действия сексуального характера. Всё это попало на видео и затем просочилось в интернет. Вскоре стало известно, что минобразования региона и администрация района в курсе истории. Чиновники тогда заявили, что проводится проверка.