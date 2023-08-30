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Что будет с детьми в Ровеньках и есть ли нарушения в истории с привязанным пациентом?

Что будет с детьми в Ровеньках и есть ли нарушения в истории с привязанным пациентом?

30 августа 2023, 15:30
Фото: Bel.ru
Стало известно, как могут поступить с подростками после скандала в Ровеньках, министр здравоохранения области проверил горбольницу № 2 в Белгороде после истории с порезами у пациента, а вслед за Перцевым тем временем ушёл глава Разумного.

Скандал в Ровеньках

Стало известно, как могут поступить с подростками из скандальной истории в Ровеньках. Подробности рассказала глава Ровеньского района Татьяна Киричкова.

29 августа прошло заседание комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав после скандальной истории, произошедшей со школьником. По словам чиновницы, в возбуждении уголовного дела отказали, поскольку дети ещё не достигли 14-летнего возраста.

Тем не менее с несовершеннолетними планируют организовать профилактическую работу. Комиссия будет настаивать на помещении подростков в центр временного содержания несовершеннолетних правонарушителей УМВД Белгородской области. Решение должен принять районный суд.

Информация о происшествии на днях появилась в Сети. Ребёнка якобы заставили выполнить действия сексуального характера. Всё это попало на видео и затем просочилось в интернет. Вскоре стало известно, что минобразования региона и администрация района в курсе истории. Чиновники тогда заявили, что проводится проверка.

Как оказалось, её правоохранительные органы проводили ещё с 10 августа после обращения родителя потерпевшего ребёнка. Правоохранители нашли всех четверых участников видео.

Что могут сделать с подростками после скандала в Ровеньках Белгородской области?
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В фиксации пациента нарушений не было

Глава белгородского минздрава Андрей Иконников прокомментировал историю с порезами у пациента горбольницы №2 в Белгороде. Чиновник утверждает, что процедура фиксации пациента была выполнена правильно.

По словам министра, он предполагал, что процедуру могли выполнить с дефектами, но оказалось, что врачи всё сделали верно. Также он прикрепил видео, в котором показан пример фиксации пациентов.

Как отметил Иконников, в больницу он прибыл без предупреждения. Во время обхода он побеседовал с пациентами хирургического корпуса. Заметил министр и ошибки, однако назвал их частными случаями, а не системой.

На днях в Сети появилась история по поводу пациента горбольницы №2, которого выписали из медучреждения с кровавыми порезами на руках и ногах. Врачи объяснили, что мужчина вёл себя агрессивно, привязывать его пришлось именно по этой причине.

Иконников прокомментировал историю с порезами у пациента горбольницы № 2 в Белгороде
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Уход вслед за Перцевым

Глава посёлка Разумное в Белгородском районе Василий Чамкаев покидает пост. Об этом стало известно 30 августа — спустя два дня после ухода главы муниципалитета Владимира Перцева.

В должности главы посёлка Чамкаев работал семь лет, но теперь он решил сменить сферу деятельности и уйти в бизнес. Уход чиновника не связан с увольнением Перцева. Главу посёлка временно заменит его заместитель.

Владимир Перцев был руководителем Белгородского района с 2019 года. Сначала он исполнял обязанности главы после задержания Анатолия Попкова, а в апреле 2020 года официально вступил в должность главы районной администрации.

Вслед за Перцевым: глава Разумного под Белгородом покидает пост после семи лет работы
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