Что будет с детьми в Ровеньках и есть ли нарушения в истории с привязанным пациентом?

Posted Сегодня, 15:30
Published Сегодня, 15:30
Modified Сегодня, 15:30
Updated Сегодня, 15:30
Стало известно, как могут поступить с подростками из скандальной истории в Ровеньках. Подробности рассказала глава Ровеньского района Татьяна Киричкова.
29 августа прошло заседание комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав после скандальной истории, произошедшей со школьником. По словам чиновницы, в возбуждении уголовного дела отказали, поскольку дети ещё не достигли 14-летнего возраста.
Тем не менее с несовершеннолетними планируют организовать профилактическую работу. Комиссия будет настаивать на помещении подростков в центр временного содержания несовершеннолетних правонарушителей УМВД Белгородской области. Решение должен принять районный суд.
Информация о происшествии на днях появилась в Сети. Ребёнка якобы заставили выполнить действия сексуального характера. Всё это попало на видео и затем просочилось в интернет. Вскоре стало известно, что минобразования региона и администрация района в курсе истории. Чиновники тогда заявили, что проводится проверка.
Как оказалось, её правоохранительные органы проводили ещё с 10 августа после обращения родителя потерпевшего ребёнка. Правоохранители нашли всех четверых участников видео.
Глава белгородского минздрава Андрей Иконников прокомментировал историю с порезами у пациента горбольницы №2 в Белгороде. Чиновник утверждает, что процедура фиксации пациента была выполнена правильно.
По словам министра, он предполагал, что процедуру могли выполнить с дефектами, но оказалось, что врачи всё сделали верно. Также он прикрепил видео, в котором показан пример фиксации пациентов.
Как отметил Иконников, в больницу он прибыл без предупреждения. Во время обхода он побеседовал с пациентами хирургического корпуса. Заметил министр и ошибки, однако назвал их частными случаями, а не системой.
На днях в Сети появилась история по поводу пациента горбольницы №2, которого выписали из медучреждения с кровавыми порезами на руках и ногах. Врачи объяснили, что мужчина вёл себя агрессивно, привязывать его пришлось именно по этой причине.
Глава посёлка Разумное в Белгородском районе Василий Чамкаев покидает пост. Об этом стало известно 30 августа — спустя два дня после ухода главы муниципалитета Владимира Перцева.
В должности главы посёлка Чамкаев работал семь лет, но теперь он решил сменить сферу деятельности и уйти в бизнес. Уход чиновника не связан с увольнением Перцева. Главу посёлка временно заменит его заместитель.
Владимир Перцев был руководителем Белгородского района с 2019 года. Сначала он исполнял обязанности главы после задержания Анатолия Попкова, а в апреле 2020 года официально вступил в должность главы районной администрации.