Более 100 прилётов за день насчитали в Белгородской области

БПЛА сбросил осколочный снаряд в посёлке Горьковский. По Новостроевке-Второй выпустили два миномётных снаряда, по Дроновке и Смородино — шесть и три снаряда соответственно. Село Безымено атаковали с помощью 12 миномётных снарядов и дрона-камикадзе. Без последствий.