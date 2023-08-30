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Более 100 прилётов за день насчитали в Белгородской области

Более 100 прилётов за день насчитали в Белгородской области

30 августа 2023, 07:35
Фото: 1MI
Под ударом противника 29 августа были четыре приграничных района. Обошлось без разрушений и пострадавших, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.
Сюжет
Обстрел

Более 100 прилётов насчитали в Белгородской области за последние сутки. 29 августа ВСУ атаковали регион из миномётов, артиллерии, с помощью дронов.

Белгородский район

По Щетиновке противник выпустил 11 артиллерийских снарядов, по Нехотеевке — четыре, по хутору Варишкин — два. Обошлось без последствий.

Волоконовский район

Два миномётных снаряда выпустили по окраине хутора Плотвянка. Никто не пострадал, разрушений нет.

Грайворонский горокруг

БПЛА сбросил осколочный снаряд в посёлке Горьковский. По Новостроевке-Второй выпустили два миномётных снаряда, по Дроновке и Смородино — шесть и три снаряда соответственно. Село Безымено атаковали с помощью 12 миномётных снарядов и дрона-камикадзе. Без последствий.

Шебекинский горокруг

По селу Середа выпустили 17 снарядов. В Новой Таволжанке насчитали 23 прилёта, в Белянке — 15. По посёлку Красное и хутору Панков ударили десятью снарядами. Пострадавших и разрушений нет.

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