Более 100 прилётов за день насчитали в Белгородской области

Posted Сегодня, 07:35
Published Сегодня, 07:35
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Более 100 прилётов насчитали в Белгородской области за последние сутки. 29 августа ВСУ атаковали регион из миномётов, артиллерии, с помощью дронов.
По Щетиновке противник выпустил 11 артиллерийских снарядов, по Нехотеевке — четыре, по хутору Варишкин — два. Обошлось без последствий.
Два миномётных снаряда выпустили по окраине хутора Плотвянка. Никто не пострадал, разрушений нет.
БПЛА сбросил осколочный снаряд в посёлке Горьковский. По Новостроевке-Второй выпустили два миномётных снаряда, по Дроновке и Смородино — шесть и три снаряда соответственно. Село Безымено атаковали с помощью 12 миномётных снарядов и дрона-камикадзе. Без последствий.
По селу Середа выпустили 17 снарядов. В Новой Таволжанке насчитали 23 прилёта, в Белянке — 15. По посёлку Красное и хутору Панков ударили десятью снарядами. Пострадавших и разрушений нет.