Белгородца ограничили в свободе за шантаж девушки интимными фото

Posted Сегодня, 11:39
Published Сегодня, 11:39
Modified Сегодня, 11:41
Updated Сегодня, 11:41
Белгородца наказали за вымогательство денег у девушки. 22-летний житель региона шантажировал потерпевшую интимными фотографиями.
Гособвинитель поддержал обвинение по уголовному делу в отношении жителя Нового Оскола. Парня обвиняли в вымогательстве (ч. 1 ст. 163 УК РФ).
Согласно материалам уголовного дела, летом 2022 года фигурант познакомился с девушкой в интернете. От неё он получил фотографии интимного содержания. Молодой человек воспользовался этим и получил от потерпевшей 7,5 тыс. рублей. Он угрожал распространить её фото.
Уголовное дело рассмотрели в особом порядке. Молодого человека ограничили в свободе на два года.
Приговор вступил в законную силу.
В прошлом году в регионе завели уголовное дело на парня, который распространил интимные фото бывшей девушки после расставания. Белгородцу грозило до двух лет колонии.