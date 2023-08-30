Белгородца ограничили в свободе за шантаж девушки интимными фото

Согласно материалам уголовного дела, летом 2022 года фигурант познакомился с девушкой в интернете. От неё он получил фотографии интимного содержания. Молодой человек воспользовался этим и получил от потерпевшей 7,5 тыс. рублей. Он угрожал распространить её фото.