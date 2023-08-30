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Белгородца ограничили в свободе за шантаж девушки интимными фото

Белгородца ограничили в свободе за шантаж девушки интимными фото

30 августа 2023, 11:39
Фото: 1MI
Молодой человек угрожал потерпевшей распространить её фото интимного содержания, поэтому она перевела ему 7,5 тыс. рублей. Суд вынес парню приговор, сообщили в региональной прокуратуре.
Сюжет
Деньги

Белгородца наказали за вымогательство денег у девушки. 22-летний житель региона шантажировал потерпевшую интимными фотографиями.

Гособвинитель поддержал обвинение по уголовному делу в отношении жителя Нового Оскола. Парня обвиняли в вымогательстве (ч. 1 ст. 163 УК РФ).

Согласно материалам уголовного дела, летом 2022 года фигурант познакомился с девушкой в интернете. От неё он получил фотографии интимного содержания. Молодой человек воспользовался этим и получил от потерпевшей 7,5 тыс. рублей. Он угрожал распространить её фото.

Уголовное дело рассмотрели в особом порядке. Молодого человека ограничили в свободе на два года.

Приговор вступил в законную силу.

В прошлом году в регионе завели уголовное дело на парня, который распространил интимные фото бывшей девушки после расставания. Белгородцу грозило до двух лет колонии.

Белгородцу грозит до двух лет тюрьмы за интимные фото бывшей в соцсети
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#Деньги#Приговор#Белгородская область#Происшествия#Новый Оскол#Прокуратура#Уголовное дело#Вымогательство#Наталья Корявых#Ограничение свободы#Шантаж#Интимные фото
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