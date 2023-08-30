Белгородский ТЦ «Боше» возместит ущерб за прорыв канализации над магазином «Л’этуаль»

Posted Сегодня, 08:17
Published Сегодня, 08:17
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Updated Сегодня, 08:19
САО «ВСК» обратилось в Арбитражный суд Белгородской области с иском к ЗАО «Боше» и СПАО «Ингосстрах». Страхования компания требовала взыскать с ответчиков 367 725 рублей ущерба в порядке суброгации, 10 355 рублей расходов по уплате госпошлины.
Исследовав материалы дела, суд посчитал, что исковые требования к СПАО «Ингосстрах» удовлетворению не подлежат.
Известно, что между торговым центром «Боше» и ООО «Алькор и КО» заключён договор аренды нежилого имущества. Между САО «ВСК» и ООО «Алькор и КО» подписан договор страхования имущества на период с 2019 по 2020 год.
12 сентября 2019 года в магазине «Л’этуаль» произошёл прорыв канализационной трубы, которая располагается на потолке в торговом зале, в результате чего «с потолка лились большие потоки воды и остатки пищи из зоны фудкорта. Прорыв произошёл в области соединения труб. Максимальные потоки пришлись на зону женской парфюмерии и декоративной косметики. Данная территория полностью была залита водой и прочим содержимым из канализации». В результате происшествия было повреждено имущество и товар. Независимый эксперт-оценщик осмотрел место и составил заключение, согласно которому рыночная стоимость товарно-материальных ценностей, получивших повреждения составляет 387 966 рублей без учёта НДС.
В адрес «Боше» САО «ВСК» была направлена претензия о возмещении ущерба, но её оставили без удовлетворения. Поэтому страхования компания решила обратиться в суд.
В итоге суд удовлетворил иск полностью. С ЗАО «Боше» в пользу САО «ВСК» должны были взыскать 367 735 рублей ущерба в порядке суброгации. В удовлетворении иска страховой компании к СПАО «Ингосстрах» суд отказал.
Не согласившись с решением, ЗАО «Боше» обратилось в Девятнадцатый арбитражный апелляционный суд с жалобой, в которой указывал на незаконность и необоснованность решения. В обосновании доводов жалобы «Боше» указал, что суд первой инстанции при вынесении решения не принял во внимание то, что истцом не доказано наличие повреждённого товара, размер убытков и причинно-следственная связь между действиями ответчика и наличием убытков. В итоге решение Арбитражного суда Белгородской области оставили без изменения, а апелляционную жалобу без удовлетворения. Решение может быть обжаловано в Арбитражном суде Центрального округа в течение двух месяцев.