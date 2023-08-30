Белгородский ТЦ «Боше» возместит ущерб за прорыв канализации над магазином «Л’этуаль»

Не согласившись с решением, ЗАО «Боше» обратилось в Девятнадцатый арбитражный апелляционный суд с жалобой, в которой указывал на незаконность и необоснованность решения. В обосновании доводов жалобы «Боше» указал, что суд первой инстанции при вынесении решения не принял во внимание то, что истцом не доказано наличие повреждённого товара, размер убытков и причинно-следственная связь между действиями ответчика и наличием убытков. В итоге решение Арбитражного суда Белгородской области оставили без изменения, а апелляционную жалобу без удовлетворения. Решение может быть обжаловано в Арбитражном суде Центрального округа в течение двух месяцев.