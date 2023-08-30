Белгородский министр рассказал о готовности школ к началу нового учебного года

Вице-губернатор отметил, что до начала учебного года учителя и воспитатели региона посетили курсы повышения квалификации и отработали действий в случае ЧС, а также получили навыки оказания первой медицинской помощи. Кроме этого, каждый день в приграничных районах, Белгороде, Новооскольском и Яковлевском горокругах педагоги проходят ежедневный инструктаж по мерам безопасности. Затем полученные знания (как вести себя при обнаружении боеприпасов, неопознанных предметов, что делать при обстреле) учителя будут передавать школьникам для того, чтобы дети могли грамотно действовать в условиях возможных чрезвычайных ситуаций.