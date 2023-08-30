Белгородский министр рассказал о готовности школ к началу нового учебного года

Posted Сегодня, 13:20
Published Сегодня, 13:20
Modified Сегодня, 13:20
Updated Сегодня, 13:20
По данным чиновника, школы, которые находятся в зоне от 0 до 20 км от государственной границы, с 1 сентября будут работать в дистанционном формате. Данное решение принял региональный оперативный штаб.
Часть образовательных организаций, которые расположены в восьми муниципалитетах данной зоны, смогут работать очно-заочно при условии, что количество детей, посещающих школу, будет соответствовать количеству мест в укрытиях или «слепых зонах». При этом Милёхин добавил, что во всех укрытиях есть необходимая мебель, аптечки, питьевая вода, средства личной гигиены и альтернативные источники освещения.
Вышеуказанный принцип работы будет распространяться и на школы, которые находятся в зоне свыше 20 км от границы.
Что касается детских садов, те учреждения, которые находятся в 20-километровой зоне от границы, будут работать в формате дежурных групп. Остальные дошкольные учреждения смогут принять больше детей при условии, что количество мест в укрытиях будет соответствовать числу воспитанников.
Милёхин отметил, что учителя школ и воспитатели детских садов ознакомились с требованиями безопасности и дали согласие на работу в данном формате.
Родителей беспокоит вопрос, связанный с ограничением посещения ими образовательных организаций. Действительно, мы существенно ограничиваем бесконтрольный доступ любого взрослого человека на территорию школы, детского сада. Это вынужденная мера предосторожности. Просим родителей с пониманием отнестись к этому решению и, прежде всего, по телефону предупреждать классного руководителя о необходимости визита — заблаговременно. Если возникает необходимость оперативно попасть на территорию образовательной организации, сначала надо связаться с дежурным администратором и объяснить ситуацию. Телефоны этих сотрудников руководители школ должны передать родителям.
Андрей Милёхин
В школах для родителей работают консультационные пункты, проводятся собрания и экскурсии. Также родители могут написать письменное согласие на очное обучение детей, что означает, что они ознакомлены с режимом работы образовательной организации и правилами её посещения во время учебного процесса.
Следующее изменение в новом учебном году — переход на кабинетную систему. За каждым классом закрепят отдельное помещение, а учителя будут приходить на занятия со всем необходимым оборудованием.
Наша задача — сформировать у детей навыки безопасного поведения в случае возникновения различных угроз, в том числе военного характера. Ребята должны чётко ориентироваться, как быстро выйти из учебного помещения и достигнуть укрытия. Очевидно, что если они будут двигаться из разных точек к убежищу, то понадобится гораздо больше времени, чтобы запомнить безопасные маршруты и оперативно добраться до укрытия. У младших школьников этот процесс может вообще вызвать большие затруднения.
Андрей Милёхин
Вице-губернатор отметил, что до начала учебного года учителя и воспитатели региона посетили курсы повышения квалификации и отработали действий в случае ЧС, а также получили навыки оказания первой медицинской помощи. Кроме этого, каждый день в приграничных районах, Белгороде, Новооскольском и Яковлевском горокругах педагоги проходят ежедневный инструктаж по мерам безопасности. Затем полученные знания (как вести себя при обнаружении боеприпасов, неопознанных предметов, что делать при обстреле) учителя будут передавать школьникам для того, чтобы дети могли грамотно действовать в условиях возможных чрезвычайных ситуаций.
Не будет универсального расписания занятий для всех школ, так как это зависит от архитектуры каждого помещения, его проектной мощности. Расписание занятий будет построено так, чтобы развести потоки детей. Сохраняется горячее питание в школах. Но если дети будут находиться на смешанном формате обучения, то родителям будут выдаваться продуктовые наборы, пока ребёнок находится на дистанте.
Андрей Милёхин
Рассказал вице-губернатор и о бронеплёнке, которой обклеивают окна школ и детских садов. Ранее министерство образования Белгородской области вместе с администрацией губернатора и управлением региональной безопасности провели испытания на специальном полигоне, чтобы выяснить степень защиты нескольких видов плёнки. Лучше всего себя проявила прозрачная плёнка толщиной 200 микрон.
На сегодняшний день регион получил уже первую партию материала. Его раскраивают на специальных площадках, а затем передают в школы и детские сады.
Хочу поблагодарить родителей наших школьников, волонтёров, которые по своей инициативе, добровольно, помогают сотрудникам школ в оклейке окон. Если возникают факты, когда родителей принуждают выполнять эту работу или заставляют заплатить деньги, чтобы нанять специалистов по оклейке, прошу оперативно сообщать об этом в министерство образования, районное управление образования. Ни в коем случае нельзя допустить злоупотреблений со стороны руководства школ. Обращаю внимание всех: право выбирать формат обучения для школьников — очно или дистанционно — остаётся за его родителями (законными представителями).
Андрей Милёхин