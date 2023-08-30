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Published Сегодня, 11:22

Modified Сегодня, 11:24

Updated Сегодня, 11:24

Белгородские школьники будут учиться очно в «Артеке» и «Бригантине Белогорья»

Белгородские школьники будут учиться очно в «Артеке» и «Бригантине Белогорья»

30 августа 2023, 11:22
Фото: Midjourney
Об этом сообщил региональный министр образования Андрей Милёхин. Он добавил, что в первую очередь в лагеря отправятся дети, которые проживают в 20-километровой зоне от границы.

По данным чиновника, на базе санатория «Бригантина Белогорья» в Крыму все оставшиеся смены до начала летней (с 1 сентября 2023 года по 1 июня 2024 года) белгородские школьники смогут обучаться очно. Занятия организуют в учебных кабинетах, где есть современные парты и минимально необходимый набор учебного оборудования.

В первую очередь туда отравятся школьники, которые живут в 20-километровой зоне от госграницы, чтобы компенсировать пробелы в знаниях в очном формате.

Также Белгородская область получила 800 путёвок в «Артек» на оставшиеся четыре смены до конца этого календарного года.

Федеральный детский центр «Артек» — круглогодичный, и там тоже существует школа, где наши ребята могут обучаться очно.
Андрей Милёхин

Напомним, ранее стало известно, что в начале учебного года количество белгородских школьников, которые получали знания дистанционно, сократится почти в семь раз.

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#Школьники#Крым#Лагерь#Обучение#Санаторий#Белгород#Кристина Семенчук#Андрей Милёхин#Дистанционное обучение#Госграница#Артек#Знания#Путевки#Бригантина Белогорья#Учебные кабинеты#Учебное оборудование#Федеральный детский центр
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