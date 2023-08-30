Белгородские школьники будут учиться очно в «Артеке» и «Бригантине Белогорья»

Posted Сегодня, 11:22
Published Сегодня, 11:22
Modified Сегодня, 11:24
Updated Сегодня, 11:24
По данным чиновника, на базе санатория «Бригантина Белогорья» в Крыму все оставшиеся смены до начала летней (с 1 сентября 2023 года по 1 июня 2024 года) белгородские школьники смогут обучаться очно. Занятия организуют в учебных кабинетах, где есть современные парты и минимально необходимый набор учебного оборудования.
В первую очередь туда отравятся школьники, которые живут в 20-километровой зоне от госграницы, чтобы компенсировать пробелы в знаниях в очном формате.
Также Белгородская область получила 800 путёвок в «Артек» на оставшиеся четыре смены до конца этого календарного года.
Федеральный детский центр «Артек» — круглогодичный, и там тоже существует школа, где наши ребята могут обучаться очно.
Андрей Милёхин
Напомним, ранее стало известно, что в начале учебного года количество белгородских школьников, которые получали знания дистанционно, сократится почти в семь раз.