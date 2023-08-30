Белгородские школьники будут учиться очно в «Артеке» и «Бригантине Белогорья»

По данным чиновника, на базе санатория «Бригантина Белогорья» в Крыму все оставшиеся смены до начала летней (с 1 сентября 2023 года по 1 июня 2024 года) белгородские школьники смогут обучаться очно. Занятия организуют в учебных кабинетах, где есть современные парты и минимально необходимый набор учебного оборудования.