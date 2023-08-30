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Белгородская область собирается увеличивать запас лекарств для онкобольных

Белгородская область собирается увеличивать запас лекарств для онкобольных

30 августа 2023, 17:19
Фото: 1MI
О ситуации с лекарственными препаратами для лечения рака в регионе рассказал губернатор во время прямого эфира. У одного из белгородцев возникла проблема с компонентами для курса химиотерапии.

Местный житель пожаловался губернатору на проблему нехватки компонентов для проведения химиотерапии в Белгородском областном онкодиспансере. Когда его отец приехал проходить очередной курс, лечащий врач сообщил об отсутствии одного из нужных компонентов.

«Объясните, как может сложиться такая ситуация в нашем регионе, который, к сожалению, занимает первые строки в российском рейтинге по числу онкобольных?», — написал Константин.

Губернатор сообщил, что в ситуации разобрались, а заодно рассказал о дополнительной закупке препаратов, которая скоро предстоит.

Мы сейчас дополнительно будем закупать лекарственные препараты в большем объёме. Могу сказать, что тот уровень оказания помощи онкобольным, как у нас по затратам на лекарственные препараты, является у нас одним из самых образцовых в стране. Мы тратим достаточно большие деньги. Вопроса в лекарствах на сегодняшний день нет.
Вячеслав Гладков, губернатор Белгородской области
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#Белгородская область#Медицина#Лекарственные препараты#Онкология#Онкодиспансер#Белгород#Вячеслав Гладков#Артем Черненко
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