Белгородская команда вошла в пятёрку лучших по ГТО: дух единства Захаровых

Posted Сегодня, 13:05
Published Сегодня, 13:05
Modified Сегодня, 13:07
Updated Сегодня, 13:07
В турнире по комплексу ГТО в Санкт-Петербурге приняли участие 200 человек из 50 регионов со всей России. Семья Захаровых из Белгородской области показала единство и успешность и заняла одно из первых мест, войдя в пятёрку лучших команд соревнования. А Сергей Васильев, дедушка семейства, занял второе место в личном зачёте среди мужчин ступеней XIV–XVII.
Фестиваль ГТО охватывает сразу несколько возрастных групп. Их три:
Спорт и семья являют собой уникальную среду воспитания, и обязанность каждого родителя — напитать подрастающее поколение самыми важными и нужными ценностями. Желаю вам всем личным примером доказывать, что физическая культура и спорт — это модно, это правильно и в этом наше будущее.
Андрей Хорт, первый заместитель председателя комитета по физической культуре и спорту Санкт-Петербурга
Данная программа комплекса ГТО входит в федеральный проект «Спорт — норма жизни», который является частью нацпроекта «Демография». Его целью является популяризация активного образа жизни и привлечение как можно большего числа людей к регулярным занятиям физической культурой и спортом.