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Published Сегодня, 13:05

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Updated Сегодня, 13:07

Белгородская команда вошла в пятёрку лучших на V Всероссийском Фестивале ГТО среди семейных команд

Белгородская команда вошла в пятёрку лучших по ГТО: дух единства Захаровых

30 августа 2023, 13:05
Фото: правительство Белгородской области
Белгородская команда вошла в пятёрку лучших на V Всероссийском Фестивале ГТО среди семейных команд
Семья Захаровых из Губкина, представлявшая Белгородскую область, вошла в пятёрку лучших на V Всероссийском фестивале ГТО среди семейных команд. Фестиваль прошёл в Санкт-Петербурге в рамках федерального проекта «Спорт — норма жизни».

В турнире по комплексу ГТО в Санкт-Петербурге приняли участие 200 человек из 50 регионов со всей России. Семья Захаровых из Белгородской области показала единство и успешность и заняла одно из первых мест, войдя в пятёрку лучших команд соревнования. А Сергей Васильев, дедушка семейства, занял второе место в личном зачёте среди мужчин ступеней XIV–XVII.

Фестиваль ГТО охватывает сразу несколько возрастных групп. Их три:

  • ребёнок (мальчик или девочка): 8-11 лет (II–III ступени комплекса ГТО);
  • родители: 25-49 лет (IX–XIII ступени комплекса ГТО);
  • бабушки и дедушки: 50-69 лет (XIV–XVII ступени комплекса ГТО).
Спорт и семья являют собой уникальную среду воспитания, и обязанность каждого родителя — напитать подрастающее поколение самыми важными и нужными ценностями. Желаю вам всем личным примером доказывать, что физическая культура и спорт — это модно, это правильно и в этом наше будущее.
Андрей Хорт, первый заместитель председателя комитета по физической культуре и спорту Санкт-Петербурга

Данная программа комплекса ГТО входит в федеральный проект «Спорт — норма жизни», который является частью нацпроекта «Демография». Его целью является популяризация активного образа жизни и привлечение как можно большего числа людей к регулярным занятиям физической культурой и спортом.

Семья ЗахаровыхСемья Захаровых
Семья Захаровых
Фото: Губернатор и Правительство Белгородской области, официальный сайт
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