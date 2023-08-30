Белгородская команда вошла в пятёрку лучших по ГТО: дух единства Захаровых

В турнире по комплексу ГТО в Санкт-Петербурге приняли участие 200 человек из 50 регионов со всей России. Семья Захаровых из Белгородской области показала единство и успешность и заняла одно из первых мест, войдя в пятёрку лучших команд соревнования. А Сергей Васильев, дедушка семейства, занял второе место в личном зачёте среди мужчин ступеней XIV–XVII.