Аэропорту Белгорода отдали землю на 49 лет без проведения торгов

Posted Сегодня, 17:42
Published Сегодня, 17:42
Modified Сегодня, 17:44
Updated Сегодня, 17:44
Аэропорт Белгорода получил в аренду федеральные земли от правительства России сроком на 49 лет. 13 участков предназначены они для аэропортовой деятельности, говорится в документе. Их площадь при этом не указана.
Напомним, международный аэропорт Белгород не работает с начала СВО — с 24 февраля 2022 года. Помимо областного центра, воздушные ворота остановили свою работу ещё в десяти городах центра и юга России. В конце июля 2023 года белгородский аэропорт просил субсидию в размере 96 млн рублей, но Росавиация дала ему лишь 86,4 млн.