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Аэропорту Белгорода отдали землю на 49 лет без проведения торгов

Аэропорту Белгорода отдали землю на 49 лет без проведения торгов

30 августа 2023, 17:42
Фото: Bel.ru
Соответствующее распоряжение подписал председатель правительства России Михаил Мишустин, сообщает ТАСС. Земельный участок находится на проспекте Богдана Хмельницкого 166, пользоваться им аэропорт сможет до 2072 года.

Аэропорт Белгорода получил в аренду федеральные земли от правительства России сроком на 49 лет. 13 участков предназначены они для аэропортовой деятельности, говорится в документе. Их площадь при этом не указана.

Напомним, международный аэропорт Белгород не работает с начала СВО — с 24 февраля 2022 года. Помимо областного центра, воздушные ворота остановили свою работу ещё в десяти городах центра и юга России. В конце июля 2023 года белгородский аэропорт просил субсидию в размере 96 млн рублей, но Росавиация дала ему лишь 86,4 млн.

Простаивающий аэропорт Белгорода запросил субсидию в 96 млн, но получит меньше
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#Земля#Аэропорт#Аэропорт Белгород#Белгород#Убытки#Артем Черненко
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