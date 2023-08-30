Аэропорту Белгорода отдали землю на 49 лет без проведения торгов

Напомним, международный аэропорт Белгород не работает с начала СВО — с 24 февраля 2022 года. Помимо областного центра, воздушные ворота остановили свою работу ещё в десяти городах центра и юга России. В конце июля 2023 года белгородский аэропорт просил субсидию в размере 96 млн рублей, но Росавиация дала ему лишь 86,4 млн.