Жара возвращается в Белгородскую область

В областном центре ночью температура составит +15 ˚С. Днём воздух прогреется до +28 ˚С. При этом осадков не предвидится. Жаркую погоду без осадков синоптики обещают и в четверг, 31 августа. Ночью будет +15 ˚С, а днём — до +29 ˚С.