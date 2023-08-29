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Posted Сегодня, 14:09

Published Сегодня, 14:09

Modified Сегодня, 14:11

Updated Сегодня, 14:11

Жара возвращается в Белгородскую область

Жара возвращается в Белгородскую область

29 августа 2023, 14:09
Фото: 1MI
30 августа температура поднимется до +30 ˚С. Осадков при этом не ожидается, сообщили в региональном ГУ МЧС.
Сюжет
МЧС

Жара вернётся в Белгородскую область. 30 августа, в среду, в регионе установится переменная облачность, без существенных осадков. При этом ожидается небольшой ветер: ночью 2-7 м/с, днём 5-10 м/с. В тёмное время суток температура опустится до +12…+17 ˚С. Днём ожидается +25…+30 ˚С.

В областном центре ночью температура составит +15 ˚С. Днём воздух прогреется до +28 ˚С. При этом осадков не предвидится. Жаркую погоду без осадков синоптики обещают и в четверг, 31 августа. Ночью будет +15 ˚С, а днём — до +29 ˚С.

В пятницу, 1 сентября, тоже ожидается жара. Ночью +15 ˚С, а днём потеплеет до +31 ˚С.

Начало сентября в областном центре будет тёплым. Ожидается не ниже +26 ˚С. При этом без осадков. Только в понедельник, 4 сентября, ночью пройдёт небольшой кратковременный дождь.

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