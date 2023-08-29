Жара возвращается в Белгородскую область

Posted Сегодня, 14:09
Published Сегодня, 14:09
Modified Сегодня, 14:11
Updated Сегодня, 14:11
Жара вернётся в Белгородскую область. 30 августа, в среду, в регионе установится переменная облачность, без существенных осадков. При этом ожидается небольшой ветер: ночью 2-7 м/с, днём 5-10 м/с. В тёмное время суток температура опустится до +12…+17 ˚С. Днём ожидается +25…+30 ˚С.
В областном центре ночью температура составит +15 ˚С. Днём воздух прогреется до +28 ˚С. При этом осадков не предвидится. Жаркую погоду без осадков синоптики обещают и в четверг, 31 августа. Ночью будет +15 ˚С, а днём — до +29 ˚С.
В пятницу, 1 сентября, тоже ожидается жара. Ночью +15 ˚С, а днём потеплеет до +31 ˚С.
Начало сентября в областном центре будет тёплым. Ожидается не ниже +26 ˚С. При этом без осадков. Только в понедельник, 4 сентября, ночью пройдёт небольшой кратковременный дождь.