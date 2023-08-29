Выкса — город художников и творцов в центре Поволжья

Posted Сегодня, 14:37
Published Сегодня, 14:37
Modified Сегодня, 14:39
Updated Сегодня, 14:39
В новом выпуске проекта «Жизнь с нуля» рассказываем, как промышленный металлургический городок превратился в арт-пространство. И почему люди переезжают в Выксу из европейских столиц и даже строят тут дома.
Что такое Выкса?
Это город, расположенный в бескрайних лесах Нижегородской области, недалеко от реки Оки, на границе с Владимирской областью. До города Муром тут совсем недалеко. Вместе с окрестными селами Выкса образует одноименный городской округ Нижегородской области. В Выксе проживает около 45 тысяч человек.
Согласно общепризнанной версии, топоним Выкса происходит из финно-угорского языка от слова vuoksi со значением поток, течение. По другой версии эти названия означают «озёрный сток», а название Выксы относится к нижнеклязьминской зоне топонимов. В любом случае, само название показывает, что край этот богат реками, озерами и другими заповедными местами.
В Выксе благодаря федеральному проекту «Оздоровление Волги» национального проекта «Экология» реконструировали биологические очистные сооружения. Теперь очистка стоков проходит в несколько этапов: сначала механическим способом убирается крупный мусор и песок, затем вода проходит нитрификацию, очистку ультрафиолетовыми лампами и пропускается через мелкосетчатые фильтры. Все оборудование автоматизировано. Это помогло сократить объем неочищенных сточных вод, сбрасываемых в Волгу.
Металлургия является доминирующей индустрией — тут расположено несколько крупных заводов, в том числе и военных. Но «металлургический» характер город начал формировать еще во времена Ивана Грозного, когда здесь организовали кустарную выплавку чугуна. В 1765 году братья Баташёвы основали Выксунский железорудный завод, который предопределил дальнейший путь развития края. А за годы советской власти Выксунский район стал одной из металлургических баз России.
Выкса сегодня
Сегодня металлургия дает выксунцам хорошо оплачиваемую работу, предприятия делают огромный вклад в экологический и культурный облик города.
Активно развивается туризм — открываются новые кемпинги, турбазы, центры водных видов спорта. Местные энтузиасты организовали школу скейтбординга для молодых ребят.
С 2011 года в Выксе проходит ежегодный фестиваль новой культуры «Выкса-фестиваль», на который приезжают российские и зарубежные танцоры, художники, скульпторы, музыканты, спортсмены. Участники продвигают современное искусство во всех его проявлениях. Благодаря им местные парки, леса, берега озер и фасады домов украсили множество арт-объектов. Масштаб фестиваля и его освещение в СМИ постоянно растет, как и количество приезжающих людей. В 2022 году фестиваль посетили уже более 32 тысяч человек, а население города на короткий промежуток увеличивается практически в два раза!
Благодаря национальному проекту «Культура» в Выксе открыты три модельные библиотеки. И здесь можно не только почитать: у посетителей есть возможность погрузиться в виртуальную реальность, узнать про законы физики благодаря целому ряду интерактивного оборудования, пообщаться с роботом или поиграть на синтезаторе. Современные библиотеки в Выксе — это комфортные интерактивные пространства, где можно учиться, работать, встречаться с друзьями и просто здорово проводить время.
Как добраться до Выксы?
Добраться можно из Нижнего Новгорода на автобусе за 4 часа по цене от 1050 руб. до 1500 ₽, а также на поезде — стоимость варьируется от 1700 руб. до 2700 руб. за билет.
Кто живет в Выксе?
В последнее время в город стали возвращаться некоторые его уроженцы, получившие образование в столице и в Европе. Они содействуют обновлению города, его актуализации и превращении в современную комфортную среду.
«Мы стараемся делать наши проекты силами местных жителей с привлечением внешних экспертов», — рассказывает креативный продюсер «Выкса-фестиваля» Даша Епишкова, уроженка Выксы, учившаяся в Лондоне и прожившая там полтора года.
«Не всем нравится темп жизни в большом городе, количество людей с которым приходится общаться каждый день», — делится Катя Голотвина, прожившая восемь лет в Москве: «Все эти факторы повлияли на мое решение вернуться в родную Выксу и посвятить себя ее развитию» — продолжает Катя.
Локальные проекты позволяют местным молодым ребятам, в том числе из интернатов, познакомиться с современным искусством и узнать, как живут люди в больших городах. Для многих это своеобразный «трамплин» для дальнейшего жизненного пути.
Сколько стоит жить в Выксе?
Жизнь в небольшом городе обычно немного дешевле, чем в столице. Однако, стоимость товаров в магазине отличается не очень сильно. Далее рассмотрим основные статьи расходов.
Аренда и покупка жилья в Выксе
Стоимость двухкомнатной квартиры составляет около 4 миллионов рублей, снять в аренду такую же квартиру будет стоить 25-35 тысяч рублей.
Коммунальные услуги
Тарифы в Выксе ничем не отличаются от средних по стране. За двухкомнатную квартиру оплата составит от 2000 руб. до 5000 руб. в месяц.
Транспорт
В Выксе есть железнодорожная ветка, которая активно используется как для промышленных, так и для пассажирских перевозок, а также автовокзал. Несмотря на это, жизнь в маленьком городе обычно предполагает наличие машины, которая сильно увеличивает возможности человека.
Зачем переезжать в Выксу
Выксу находят привлекательной для жизни по ряду причин:
Аналоги Выксы в России
Фестивали современного искусства проводятся во многих небольших городах. Например, похожий фестиваль Satka Street Art Fest с 2017 года проходит в городе Сатка Челябинской области. В программе — выступления различных артистов, перфомансы, мастер-классы по стрит-арту. Художники из России и зарубежья создали здесь множество арт-объектов и муралов.
Аналоги Выксы за рубежом
В солнечной Италии в небольшом городе Андрия, регион Апулия с 2014 года ежегодно проводится фестиваль MAIS, посвященный музыке, визуальному искусству, иллюстрации и стрит-арту. Его кураторами и основателями являются Даниэле Гениале и Валентина Лориццо — два молодых апулийских художника. До организации фестиваля Андрия была обычным заштатным городком, а теперь про нее знают даже в других странах. Выкса уверенно идет по тому же пути.
Приезжайте в Выксу!
Выкса — это спокойный зеленый город с живописной природой и зажигательной творческой атмосферой, для многих ставший местом силы, поэтому сюда и возвращаются раз за разом. И вы приезжайте в Выксу!