Второй полк самообороны формируют в Белгородской области

Белгородка обратилась к губернатору Вячеславу Гладкову и заявила, что вступившим в самооборону в одном из районов не выдают ни удостоверение, ни форму. Со слов женщины, им говорят, что людей набрали. На самом деле в регионе формируется второй полк самообороны.