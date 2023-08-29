Второй полк самообороны формируют в Белгородской области

Posted Сегодня, 06:43
Published Сегодня, 06:43
Modified Сегодня, 06:45
Updated Сегодня, 06:45
Стало известно, что в Белгородской области формируют второй полк самообороны. Об этом рассказал губернатор Вячеслав Гладков в прямом эфире 28 августа после вопроса жительницы Волоконовского района. Женщина утверждает, что набирают всех, но не выдают удостоверение и форму. Белгородка решила, что в отряды перестали принимать новых участников.
Губернатор объяснил, что форма и удостоверение выдаются не сразу. По его словам, в отрядах необходимо находиться длительное время и показать добросовестное отношение к работе.
«Если мы увидим, что человек пришёл, начал заниматься, делает это добросовестно в течение длительного времени, тогда принимаем решение и обеспечиваем всем необходимым», — пояснил Гладков.
Ранее сообщалось, что белгородская самооборона провела первые учения с детьми от 8 до 14 лет. Дети проходили полосу препятствий вместе с родителями. Эту практику планируют внедрить на постоянной основе.