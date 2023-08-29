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Второй полк самообороны в Белгородской области

Второй полк самообороны формируют в Белгородской области

29 августа 2023, 06:43
Фото: 1MI
Второй полк самообороны в Белгородской области
Белгородка обратилась к губернатору Вячеславу Гладкову и заявила, что вступившим в самооборону в одном из районов не выдают ни удостоверение, ни форму. Со слов женщины, им говорят, что людей набрали. На самом деле в регионе формируется второй полк самообороны.

Стало известно, что в Белгородской области формируют второй полк самообороны. Об этом рассказал губернатор Вячеслав Гладков в прямом эфире 28 августа после вопроса жительницы Волоконовского района. Женщина утверждает, что набирают всех, но не выдают удостоверение и форму. Белгородка решила, что в отряды перестали принимать новых участников.

Губернатор объяснил, что форма и удостоверение выдаются не сразу. По его словам, в отрядах необходимо находиться длительное время и показать добросовестное отношение к работе.

«Если мы увидим, что человек пришёл, начал заниматься, делает это добросовестно в течение длительного времени, тогда принимаем решение и обеспечиваем всем необходимым», — пояснил Гладков.

Ранее сообщалось, что белгородская самооборона провела первые учения с детьми от 8 до 14 лет. Дети проходили полосу препятствий вместе с родителями. Эту практику планируют внедрить на постоянной основе.

Белгородская самооборона провела первые учения с детьми от 8 до 14 лет
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#Белгородская область#Форма#Полк#Наталья Корявых#Вячеслав Гладков#Спецоперация#Удостоверение#Самооборона#СВО
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