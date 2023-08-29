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Дмитрий Рудев

Вместо Перцева: кто стал врио главы Белгородского района?

29 августа 2023, 13:31
Фото: страница Дмитрия Рудева в соцсети
Дмитрий Рудев

Дмитрий Рудев стал врио главы Белгородского района

Стало известно о назначении Дмитрия Рудева на должность врио главы муниципалитета. При этом в пресс-службе районной администрации комментировать назначение отказались, сообщает «Открытый Белгород».

Депутаты муниципального Совета Белгородского района 28 августа назначили врио главы администрации после ухода Владимира Перцева. Как сообщает «Открытый Белгород», эту должность занял Дмитрий Рудев.

Чиновник работал первым заместителем главы администрации Белгородского района — руководителем аппарата администрации. При этом редакция добавляет, что в пресс-службе администрации комментировать назначение не стали и попросили написать официальный запрос.

Информацию о назначении Рудева на должность и. о. главы публикует и «Абирег».

Экс-глава района Владимир Перцев покинул пост 28 августа 2023 года. Он ушёл по собственному желанию в связи с переходом на новую работу. На какую именно, правда, никто до сих пор не уточнил.

Вскоре Перцев прокомментировал своё увольнение. Помимо этого, он поблагодарил коллег за совместную работу.

Перцев прокомментировал свой уход с должности главы Белгородского района
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