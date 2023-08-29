Вместо Перцева: кто стал врио главы Белгородского района?

Posted Сегодня, 13:31
Published Сегодня, 13:31
Modified Сегодня, 13:33
Updated Сегодня, 13:33
Депутаты муниципального Совета Белгородского района 28 августа назначили врио главы администрации после ухода Владимира Перцева. Как сообщает «Открытый Белгород», эту должность занял Дмитрий Рудев.
Чиновник работал первым заместителем главы администрации Белгородского района — руководителем аппарата администрации. При этом редакция добавляет, что в пресс-службе администрации комментировать назначение не стали и попросили написать официальный запрос.
Информацию о назначении Рудева на должность и. о. главы публикует и «Абирег».
Экс-глава района Владимир Перцев покинул пост 28 августа 2023 года. Он ушёл по собственному желанию в связи с переходом на новую работу. На какую именно, правда, никто до сих пор не уточнил.
Вскоре Перцев прокомментировал своё увольнение. Помимо этого, он поблагодарил коллег за совместную работу.