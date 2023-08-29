Власти района Белгородской области высказались о скандальном мосте Дружбы

Posted Сегодня, 11:52
Published Сегодня, 11:52
Modified Сегодня, 11:54
Updated Сегодня, 11:54
Ранее в Бел.Ру обратился белгородец Николай Савченко. По словам мужчины, руководство Красногвардейского района обещало срезать верхнюю часть перил моста до уровню ГОСТа — не выше 1,2 метра: «Местные патриоты постоянно боролись, как могли, с этим позором. Госпожа Куташова [глава района] дала команду срезать головы в пернатых шляпах и обещала укоротить перила до высоты в 1 метр. Но, видимо, ей не хватает полномочий или политической воли, чтобы мост был с нормальными перилами, позволяющими рыбачить с моста и любоваться видами реки».
Отметим, что в начале января 2023 года вызвавшую споры символику на мосту убрали. Ранее её проверили на принадлежность к нацистской атрибутике. Напомним, что мост не пришёлся по душе многим жителям муниципалитета. Объект построили в 2018 году. Разработку проекта и строительно-монтажные работы финансировала итальянская сторона. Жители считали, что району не нужно сооружение, напоминающее об альпийских стрелках времён войны. Глава администрации Анна Куташова заявляла, что мост не является мемориалом или памятником. Мост, по её мнению, является архитектурным сооружением. Мнение главы жители не разделили. В комментариях в соцсети главы один из подписчиков напомнил, что на табличке на мосту Дружбы указано, что возведён он «…в память о советских и итальянских воинах и гражданских лицах, павших в годы Второй мировой войны…».
Мы направили запрос в местную администрацию, чтобы выяснить результаты экспертизы на принадлежность символики сооружения к нацистской, а также выяснить, что администрация планирует делать с этим мостом.
Как сообщили Бел.Ру в администрации Красногвардейского района, в текущем году работы на мосту в селе Ливенка проводиться не будут. В связи с тем, что в селе Ливенка на мостовом сооружении была частично нарушена целостность верхней части декоративной конструкции, которая находилась непосредственно над перилами, в январе этого года администрация Ливенского сельского поселения провела работы по выравниванию всей верхней части перил мостового сооружения.
Также в администрации сообщили о результатах проверки символики моста на принадлежность к нацистской. Экспертизу на предмет правомерности размещения на мостовом сооружении символики Национальной Ассоциации Альпийцев и её принадлежности к нацисткой атрибутике была проведена в АНО «Бюро судебной экспертизы и оценки». Согласно заключению, символика на мосту не принадлежит к нацистской.
Кроме того, Бел.Ру сообщили, что в администрацию района поступали обращения с просьбой убрать символику с моста. Администрация провела ряд мероприятий: осмотр моста, который показал, что объект находится в хорошем техническом состоянии; экспертиза в «Бюро судебной экспертизы и оценки»; мостовое сооружение приняли в муниципальную собственность Ливенского сельского поселения и поставили на баланс села.
Ранее также стало известно, что в Ливенке был демонтирован памятник итальянским солдатам. В администрации нам сообщили, что они не располагают информацией о нахождении демонтированного памятного знака «Погибшим в России итальянцам», установленного в селе Ливенка.
Напомним, что в Белгородской области пропал ещё один памятник итальянским солдатам. Мемориал установили в начале 90-х годов между хутором Покладов и селом Гарбузово Алексеевского округа. Украли объект в ночь с 15 на 16 августа. Глава Гарбузовской территориальной администрации обратился с заявлением в полицию о пропаже объекта. 16 августа 2023 года было возбуждено уголовное дело по факту кражи памятника. В настоящее время ОМВД России по Алексеевскому городскому округу проводит проверку. Как сообщал Telegram-канал Mash, памятник увезли «анонимные волонтёры» при помощи экскаватора.
За памятником и прилегающей территорией ежегодно ухаживали жители села Гарбузово. Кто его установил, неизвестно.