Власти района Белгородской области высказались о скандальном мосте Дружбы

Отметим, что в начале января 2023 года вызвавшую споры символику на мосту убрали. Ранее её проверили на принадлежность к нацистской атрибутике. Напомним, что мост не пришёлся по душе многим жителям муниципалитета. Объект построили в 2018 году. Разработку проекта и строительно-монтажные работы финансировала итальянская сторона. Жители считали, что району не нужно сооружение, напоминающее об альпийских стрелках времён войны. Глава администрации Анна Куташова заявляла, что мост не является мемориалом или памятником. Мост, по её мнению, является архитектурным сооружением. Мнение главы жители не разделили. В комментариях в соцсети главы один из подписчиков напомнил, что на табличке на мосту Дружбы указано, что возведён он «…в память о советских и итальянских воинах и гражданских лицах, павших в годы Второй мировой войны…».