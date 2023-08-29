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В Ровеньском районе Белгородской области отремонтируют дорогу до села Харьковского

В Ровеньском районе Белгородской области отремонтируют дорогу до села Харьковского

29 августа 2023, 07:57
Фото: пресс-служба правительства Белгородской области
Работы обойдутся в 82,6 млн рублей. В нормативное состояние планируется привести 9,5 км дороги, сообщили в пресс-службе правительства области.

В 2023 году в Ровеньском районе в рамках реализации программы дорожных работ начался ремонт трассы Белгород — Новый Оскол — Советское — Айдар — Харьковское — Масловка.

Контракт на выполнение работ заключён с компанией «Ровеньский дорожник». Во время ремонта рабочие снимут верхний изношенный слой дорожного полотна, уложат новые слои асфальтобетона, укрепят водопропускные трубы, установят дорожные знаки и нанесут разметку.

На эти работы будет выделено 82,6 млн рублей из областного бюджета.

Стоит отметить, что всего в текущем году в области планируется отремонтировать 426,8 км дорог.

Напомним, что в Белгородском районе завершают ремонт участка дороги от трассы «Крым». В рамках проекта исполнитель построит тротуарную дорожку (230 м), отремонтирует пять остановок и поставит два автопавильона.

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