В истории с подростками в Ровеньках оценят законность действий правоохранителей

Posted Сегодня, 11:14
Published Сегодня, 11:14
Modified Сегодня, 11:16
Updated Сегодня, 11:16
Изучением громкой истории с подростками в Ровеньках займётся областная прокуратура. Организована проверка.
Прокуроры среди прочего оценят законность действий правоохранителей, органов профилактики, учреждений образования.
С родителями пострадавшего подростка лично встретится зампрокурора Белгородской области. Для этого он выехал в Ровеньки.
Добавим, что ранее председатель федерального Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил региональному СК доложить о ходе проверки истории с подростками.
О произошедшем стало известно в минувшие выходные. В Сети появилось видео, на котором один из подростков показывает свой половой орган ребёнку. Причём запись случившего проводил другой подросток. При этом изначально сообщалось, что ребёнка якобы заставили выполнить действия сексуального характера. В пресс-службе регионального СК эту информацию не подтвердили.
Уголовное дело возбуждать не стали, так как участникам этой истории — от 11 до 13 лет. Решался вопрос о том, чтобы поместить подростков в Центр временного содержания для несовершеннолетних правонарушителей при УМВД, а также о привлечении их родителей к административной ответственности.