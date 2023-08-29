В истории с подростками в Ровеньках оценят законность действий правоохранителей

Уголовное дело возбуждать не стали, так как участникам этой истории — от 11 до 13 лет. Решался вопрос о том, чтобы поместить подростков в Центр временного содержания для несовершеннолетних правонарушителей при УМВД, а также о привлечении их родителей к административной ответственности.