Учителей из Шебекинского округа заставляют работать из школ

Posted Сегодня, 18:10
Published Сегодня, 18:10
Modified Сегодня, 18:12
Updated Сегодня, 18:12
Сегодня, 29 августа, в ходе вечернего прямого эфира к губернатору Белгородской области Вячеславу Гладкову обратилась одна из преподавательниц Шебекинского городского округа. Женщина пожаловалась, что учителей заставляют работать из школ.
Почему Шебекинское управление образования заставляет учителей работать из школ? Мы находимся в семи километрах от границы, это небезопасно и безответственно.
пожаловалась белгородка
Но оказалось, что такое решение не принималось и заставлять учителей работать в школах не могут.
Таких решений на уровне области не принималось. Пожалуйста, если кто-то ущемляет ваши права, замгубернатора Андрей Милёхин обязательно поможет Вам. Обращайтесь индивидуально: нужно назвать школу, фамилию.
Вячеслав Гладков, губернатор Белгородской области