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Published Сегодня, 18:10

Modified Сегодня, 18:12

Updated Сегодня, 18:12

Учителей из Шебекинского округа заставляют работать из школ

Учителей из Шебекинского округа заставляют работать из школ

29 августа 2023, 18:10
Фото: 1MI
С такой жалобой к главе региона обратилась преподавательница в прямом эфире.
Сюжет
Школы

Сегодня, 29 августа, в ходе вечернего прямого эфира к губернатору Белгородской области Вячеславу Гладкову обратилась одна из преподавательниц Шебекинского городского округа. Женщина пожаловалась, что учителей заставляют работать из школ.

Почему Шебекинское управление образования заставляет учителей работать из школ? Мы находимся в семи километрах от границы, это небезопасно и безответственно.
пожаловалась белгородка

Но оказалось, что такое решение не принималось и заставлять учителей работать в школах не могут.

Таких решений на уровне области не принималось. Пожалуйста, если кто-то ущемляет ваши права, замгубернатора Андрей Милёхин обязательно поможет Вам. Обращайтесь индивидуально: нужно назвать школу, фамилию.
Вячеслав Гладков, губернатор Белгородской области
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#Белгородская область#Учителя#Образование#Школа#Школы#Вячеслав Гладков#Шебекинский горокруг#Александра Склярова
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