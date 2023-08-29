Стало известно о новой попытке атаки ВСУ на Белгородскую область

Posted Сегодня, 06:39
Published Сегодня, 06:39
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Updated Сегодня, 06:41
ВСУ не прекращают попыток атаковать Белгородскую область. Очередной налёт беспилотника зафиксировали 28 августа около 23:00.
Сработала система ПВО. Беспилотник самолётного типа уничтожен, отчитались в Минобороны РФ.
Где именно сбили аппарат, неизвестно. Региональные власти комментариев пока не давали.
Известно, что накануне вечером под обстрел попала Новая Таволжанка в Шебекинском горокруге. Пострадали три частных дома, один снаряд попал в сарай и сильно повредил крышу. Раненых среди мирных жителей не было.
Уже позже стало известно о сбитом беспилотнике ВСУ в регионе. ПВО сработала около 21:00.