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Published Сегодня, 06:39

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ПВО сбила беспилотник в Белгородской области

Стало известно о новой попытке атаки ВСУ на Белгородскую область

29 августа 2023, 06:39
Фото: Midjourney

ПВО сбила беспилотник в Белгородской области

Произошло это поздним вечером 28 августа. Об атаке сообщило Минобороны РФ.
Сюжет
Пво

ВСУ не прекращают попыток атаковать Белгородскую область. Очередной налёт беспилотника зафиксировали 28 августа около 23:00.

Сработала система ПВО. Беспилотник самолётного типа уничтожен, отчитались в Минобороны РФ.

Где именно сбили аппарат, неизвестно. Региональные власти комментариев пока не давали.

Известно, что накануне вечером под обстрел попала Новая Таволжанка в Шебекинском горокруге. Пострадали три частных дома, один снаряд попал в сарай и сильно повредил крышу. Раненых среди мирных жителей не было.

Уже позже стало известно о сбитом беспилотнике ВСУ в регионе. ПВО сработала около 21:00.

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