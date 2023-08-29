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ВСУ ударили по пяти районам Белгородской области

Сбитые БПЛА и пострадавшие от обстрела дома: что произошло в Белгородской области

29 августа 2023, 08:47
Фото: 1MI

ВСУ ударили по пяти районам Белгородской области

Накануне в регионе сбили два беспилотника, ещё один успел сбросить взрывные устройства. Помимо этого, Белгородскую область обстреливали из артиллерии и гранатомётов. Есть разрушения. Подробности сообщил губернатор Вячеслав Гладков.
Сюжет
Пво

Под ударами ВСУ 28 августа были пять приграничных районов Белгородской области. Есть разрушения.

Атаки с беспилотников

В регионе накануне было три налёта беспилотников. Два из них сбили: один недалеко от посёлка Разумное в Белгородском районе, второй — в валуйском селе Тулянка. Во втором случае уточняется, что это был беспилотник самолётного типа.

Ещё один БПЛА успел сбросить три взрывных устройства. Произошло это в Поповке Краснояружского района. Помимо этого, по окраине села выпустили три артиллерийских снаряда. Во всех перечисленных случаях обошлось без последствий.

Три пострадавших дома

Разрушения накануне были при обстреле Новой Таволжанки в Шебекинском горокруге. Повреждения зафиксировали в трёх частных домах и хозпостройке. Всего в селе в результате миномётного обстрела было 22 прилёта.

Обстрелы из артиллерии и гранатомётов

В Шебекинском горокруге под огнём 28 августа также были Середа, пункт пропуска «Шебекино» и Муром. По ним выпустили пять, четыре и два миномётных снаряда соответственно.

В Белгородском районе из гранатомёта обстреляли Щетиновку — здесь было четыре гранатомётных выстрела. По Наумовке ударили 20 артиллерийскими снарядами.

В Краснояружском районе, помимо Поповки, под удар попали Вязовое и Репяховка. По первому селу выпустили два артснаряда, по второму — пять.

ВСУ также обстреляли Волоконовский район. По окраине хутора Старый выпустили шесть миномётных снарядов и 30 гранатомётных выстрелов.

Напомним, что Минобороны РФ накануне сообщало о двух атаках ВСУ на Белгородскую область. В регионе сбили два беспилотника: один — около 21:00, второй — спустя два часа.

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