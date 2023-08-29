Сбитые БПЛА и пострадавшие от обстрела дома: что произошло в Белгородской области

Posted Сегодня, 08:47
Published Сегодня, 08:47
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Под ударами ВСУ 28 августа были пять приграничных районов Белгородской области. Есть разрушения.
В регионе накануне было три налёта беспилотников. Два из них сбили: один недалеко от посёлка Разумное в Белгородском районе, второй — в валуйском селе Тулянка. Во втором случае уточняется, что это был беспилотник самолётного типа.
Ещё один БПЛА успел сбросить три взрывных устройства. Произошло это в Поповке Краснояружского района. Помимо этого, по окраине села выпустили три артиллерийских снаряда. Во всех перечисленных случаях обошлось без последствий.
Разрушения накануне были при обстреле Новой Таволжанки в Шебекинском горокруге. Повреждения зафиксировали в трёх частных домах и хозпостройке. Всего в селе в результате миномётного обстрела было 22 прилёта.
В Шебекинском горокруге под огнём 28 августа также были Середа, пункт пропуска «Шебекино» и Муром. По ним выпустили пять, четыре и два миномётных снаряда соответственно.
В Белгородском районе из гранатомёта обстреляли Щетиновку — здесь было четыре гранатомётных выстрела. По Наумовке ударили 20 артиллерийскими снарядами.
В Краснояружском районе, помимо Поповки, под удар попали Вязовое и Репяховка. По первому селу выпустили два артснаряда, по второму — пять.
ВСУ также обстреляли Волоконовский район. По окраине хутора Старый выпустили шесть миномётных снарядов и 30 гранатомётных выстрелов.
Напомним, что Минобороны РФ накануне сообщало о двух атаках ВСУ на Белгородскую область. В регионе сбили два беспилотника: один — около 21:00, второй — спустя два часа.