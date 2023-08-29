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ВСУ обстреляли Климово в Брянской области

ВСУ обстреляли Климово в Брянской области

29 августа 2023, 14:14
Фото: 1MI
Климово в Брянской области попало под обстрел ВСУ. Губернатор Александр Богомаз сообщил как минимум о пяти пострадавших, среди которых есть дети. Об обстреле пишут «Брянские новости».
Сюжет
Дети

В брянском посёлке Климово в результате обстрела погиб ребёнок. Об этом сообщил губернатор Александр Богомаз. По информации СМИ, погибла девочка, однако официального подтверждения не было.

Также Богомаз заявил о пятерых пострадавших мирных жителях. В их числе есть дети, заявил глава приграничного региона. Обстреливали посёлок артиллерийскими снарядами.

«ВСУ обстреляли посёлок Климово из РСЗО. По предварительной информации, к сожалению, есть погибшие, среди которых один ребёнок. В результате обстрела пострадали пятеро мирных жителей, в том числе дети», — пишет глава региона.

Дополнение: спустя почти два часа после первого сообщения Богомаз уточнил, что информация о погибшем ребёнке не подтвердилась. Тем не менее погибли два человека — парень 2003 года рождения и девушка 1994 года рождения. Лëгкое ранение получил ещё один мужчина.

Что касается разрушений, то повредило школу, несколько административных зданий, жилые дома. В населённом пункте нарушено электроснабжение. Экстренные службы находятся на месте происшествия и оказывают помощь пострадавшим.

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