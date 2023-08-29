ВСУ обстреляли Климово в Брянской области

Posted Сегодня, 14:14
Published Сегодня, 14:14
Modified Сегодня, 16:10
Updated Сегодня, 16:10
В брянском посёлке Климово в результате обстрела погиб ребёнок. Об этом сообщил губернатор Александр Богомаз. По информации СМИ, погибла девочка, однако официального подтверждения не было.
Также Богомаз заявил о пятерых пострадавших мирных жителях. В их числе есть дети, заявил глава приграничного региона. Обстреливали посёлок артиллерийскими снарядами.
«ВСУ обстреляли посёлок Климово из РСЗО. По предварительной информации, к сожалению, есть погибшие, среди которых один ребёнок. В результате обстрела пострадали пятеро мирных жителей, в том числе дети», — пишет глава региона.
Дополнение: спустя почти два часа после первого сообщения Богомаз уточнил, что информация о погибшем ребёнке не подтвердилась. Тем не менее погибли два человека — парень 2003 года рождения и девушка 1994 года рождения. Лëгкое ранение получил ещё один мужчина.
Что касается разрушений, то повредило школу, несколько административных зданий, жилые дома. В населённом пункте нарушено электроснабжение. Экстренные службы находятся на месте происшествия и оказывают помощь пострадавшим.