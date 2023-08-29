ВСУ обстреляли Климово в Брянской области

Дополнение: спустя почти два часа после первого сообщения Богомаз уточнил, что информация о погибшем ребёнке не подтвердилась. Тем не менее погибли два человека — парень 2003 года рождения и девушка 1994 года рождения. Лëгкое ранение получил ещё один мужчина.