Пять мест в Белгороде, где должен побывать каждый

За природой стоит отправиться в «Пикник-парк», ботанический сад или парк Победы в центре, там тоже можно найти зелень. А если захочется оказаться во Франции на российский манер, прогуляйтесь вечером по проспекту Ватутина на Харьковской горе — увидите белгородскую Эйфелеву башню (где ещё встретите такую красивую телевышку с необычной подсветкой?). Не забудьте перекусить дешёвой белгородской пиццей — о том, где её купить, знает каждый местный житель.