Пять мест в Белгороде, где должен побывать каждый

Posted Сегодня, 06:03
Published Сегодня, 06:03
Modified Сегодня, 06:05
Updated Сегодня, 06:05
Это главная прогулочная зона города в самом его центре. Улица полностью пешеходная, отчего и получила название по аналогии с Арбатом в Москве. Она начинается у Центрального рынка от Белгородского проспекта и заканчивается на Свято-Троицком бульваре у фонтана «Мальчик с гусем».
Здесь точно не будет скучно: на маршруте встречаются уличные фотовыставки, необычные скульптуры, необычные памятники, яркие клумбы, инсталляции, места отдыха и уютные кафе. Туристы любят фотографироваться на память у композиции «Сердце», а у «Солнечных часов» часто выступают уличные музыканты.
Особенно на Арбате атмосферно вечером, когда включается креативное разноцветное уличное освещение арт-объектов и декоративные фонари. Арбат приведёт вас в самое сердце Белгорода — к Соборной площади, но это уже другая история.
Полностью он называется музей-диорама «Курская битва. Белгородское направление» и считается главным музеем города. Именно здесь хранится самая большая в Европе диорама «Огненная дуга», посвящённая Прохоровскому танковому сражению, которое случилось 12 июля 1943 года и стало переломным в ходе Курской битвы. Площадь художественного полотна — 1005 м², длина — 67 м, высота — 15 м, перед ним разбит рельефный макет местности, который служит продолжением картины. Угол обзора — 230 градусов.
Роспись диорамы заняла целых два года, а изображённые на ней люди были реальными участниками танкового сражения. Музей открыли в 1987 году, в 2020 году он пережил капитальный ремонт и обновление экспозиции с применением современных технологий, в том числе мультимедийных. Сейчас фонды военного музея насчитывают более 20 тысяч уникальных экспонатов.
В Белгороде набережная реки Везёлки небольшая, но уютная. Во время маршрута по ней встречаются красивые виды города, мосты, зелень, облака, а порой лягушки и утки — куда ни глянь, хорошо.
Здесь особенно приятно гулять летними вечерами: отовсюду звучит музыка, которую играют подростки на гитарах, другие устраивают концерты на фортепиано, стоящем на берегу. Часто на набережной проводят бесплатные кинопоказы и устраивают другие развлечения для местных жителей и гостей города — особенно во время проведения фестивалей, которыми тоже славится Белгород в последние годы.
На набережной можно найти всё — от ароматного кофе с булочкой и друзей до тихого уголка для своих мыслей. Красивые фотографии отсюда гарантированы в любое время года.
В черте Белгорода вы найдёте большой и зелёный зоопарк, на прогулку в котором уйдёт целый день. Территория комплекса занимает 25 гектаров.
В этом месте живут 100 видов животных и птиц, 350 особей. Здесь вы увидите представителей Севера, Европы, Америки, Австралии, Африки, Азии, Дальнего Востока и белгородских животных. Также в комплексе есть место для водоплавающих птиц, свой экзотариум и бабушкин дворик, зайдя в который можно окунуться в атмосферу деревни и её жителей.
У всех зверей и птиц большие территории, на которых они могут чувствовать себя комфортно и спрятаться от солнца или назойливого внимания детей.
Парк аттракционов «Калейдоскоп» открылся только 6 августа 2023 года. До этого события он успел стать скандальным из-за стоимости входных билетов и цен на аттракционы, но это только подогрело интерес белгородцев. Кстати, вход в парк стоит 300 рублей, для детей тоже (кроме самых маленьких до двух лет).
Рядом с парком открылся и пляж «Берега» после масштабной реконструкции, они с «Калейдоскопом» образуют «живой организм». Так что аттракционы можно совместить с пляжным отдыхом — или наоборот. Белгородцы пляж, кстати, оценили, «как в европах!».
Если хотите культурной жизни, посетите местную филармонию — сходите на органный концерт. Ценится в городе и драматический театр имени Щепкина за постановки и игру актёров, в зале всегда аншлаг.
За природой стоит отправиться в «Пикник-парк», ботанический сад или парк Победы в центре, там тоже можно найти зелень. А если захочется оказаться во Франции на российский манер, прогуляйтесь вечером по проспекту Ватутина на Харьковской горе — увидите белгородскую Эйфелеву башню (где ещё встретите такую красивую телевышку с необычной подсветкой?). Не забудьте перекусить дешёвой белгородской пиццей — о том, где её купить, знает каждый местный житель.