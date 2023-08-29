Прощание с Пригожиным состоялось в закрытом формате

О падении самолёта в Тверской области, в списках пассажиров которого значился Евгений Пригожин, стало известно вечером 23 августа. На следующий день в Белгороде появился народный мемориал в память о бизнесмене. К памятнику погибшим героям локальных войн и вооружённых конфликтов несли цветы, флаги, символику ЧВК «Вагнер».