Прощание с Пригожиным состоялось в закрытом формате

Posted Сегодня, 14:56
Published Сегодня, 14:56
Modified Сегодня, 14:58
Updated Сегодня, 14:58
Пресс-служба Евгения Пригожина опубликовала официальную информацию о прощании с главой ЧВК «Вагнер». Сообщается, что церемония прошла в закрытом формате. Похоронили бизнесмена на Пороховском кладбище в Санкт-Петербурге.
РИА «Новости» со ссылкой на собственный источник пишет, что на прощании присутствовали только родственники и ближайшие друзья Пригожина. Таковы были пожелания его семьи.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее сообщил, что Владимира Путина не будет на похоронах Пригожина.
О падении самолёта в Тверской области, в списках пассажиров которого значился Евгений Пригожин, стало известно вечером 23 августа. На следующий день в Белгороде появился народный мемориал в память о бизнесмене. К памятнику погибшим героям локальных войн и вооружённых конфликтов несли цветы, флаги, символику ЧВК «Вагнер».
Портреты, свечи и цветы появились 24 августа и на Соборной площади у Вечного огня. Однако на следующий день их убрали.