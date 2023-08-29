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Евгений Пригожин

Прощание с Пригожиным состоялось в закрытом формате

29 августа 2023, 14:56
Фото: Telegram-канал пресс-службы Пригожина
Евгений Пригожин
Пресс-служба главы ЧВК «Вагнер» сообщила, что желающие проститься с Евгением Пригожиным могут прийти на Пороховское кладбище. Соответствующая информация появилась 29 августа.

Пресс-служба Евгения Пригожина опубликовала официальную информацию о прощании с главой ЧВК «Вагнер». Сообщается, что церемония прошла в закрытом формате. Похоронили бизнесмена на Пороховском кладбище в Санкт-Петербурге.

РИА «Новости» со ссылкой на собственный источник пишет, что на прощании присутствовали только родственники и ближайшие друзья Пригожина. Таковы были пожелания его семьи.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее сообщил, что Владимира Путина не будет на похоронах Пригожина.

О падении самолёта в Тверской области, в списках пассажиров которого значился Евгений Пригожин, стало известно вечером 23 августа. На следующий день в Белгороде появился народный мемориал в память о бизнесмене. К памятнику погибшим героям локальных войн и вооружённых конфликтов несли цветы, флаги, символику ЧВК «Вагнер».

Портреты, свечи и цветы появились 24 августа и на Соборной площади у Вечного огня. Однако на следующий день их убрали.

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#Похороны#Кладбище#Инна Рогова#Прощание#Евгений Пригожин#ЧВК Вагнер
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