Предприимчивые белгородцы предлагают свои услуги по оклейке окон школ бронеплёнкой

Был бы спрос, а предложение найдётся. Предприимчивые белгородцы предлагают свои услуги по оклейке окон. Журналисты Бел.Ру изучили бесплатный сайт объявлений. Стоимость работ по нанесению бронеплёнки на окна стартует от 500 рублей за «квадрат». Причём указана и минимальная сумма заказа — 10 000 рублей. А за срочность придётся заплатить ещё 1000 рублей.