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Предприимчивые белгородцы предлагают свои услуги по оклейке окон школ бронеплёнкой

Предприимчивые белгородцы предлагают свои услуги по оклейке окон школ бронеплёнкой

29 августа 2023, 09:09
Фото: 1MI
В регионе окна школ и детских садов оклеивают бронеплёнкой. Работами занимаются сотрудники учебных учреждений и родители. Свои услуги предлагают и предприимчивые белгородцы.

Всего через несколько дней часть школ региона откроют свои двери для детей. К привычному формату работы вернутся и детские сады. Чтобы обезопасить юных белгородцев, региональные власти закупили бронеплёнку, которой будут оклеены окна в образовательных организациях.

Заботы и работы по оклейке легли на плечи сотрудников школ, детских садов и родителей. Некоторые справляются своими силами, а часть не прочь воспользоваться и помощью профессионалов.

Был бы спрос, а предложение найдётся. Предприимчивые белгородцы предлагают свои услуги по оклейке окон. Журналисты Бел.Ру изучили бесплатный сайт объявлений. Стоимость работ по нанесению бронеплёнки на окна стартует от 500 рублей за «квадрат». Причём указана и минимальная сумма заказа — 10 000 рублей. А за срочность придётся заплатить ещё 1000 рублей.

Фото: "Авито"

Есть предложения и за 600 рублей за услугу. В этом случае минимальная сумма заказа — 5000 рублей. А некоторые просят за свои услуги от 1000 до 1500 рублей.

Напомним, на сегодняшний день бронеплёнку поставили в 52 школы и 70 детских садов Белгорода.

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