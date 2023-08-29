После дистанта белгородские школьники сдали ЕГЭ лучше, чем годом ранее

Posted Сегодня, 14:28
Published Сегодня, 14:28
Modified Сегодня, 14:30
Updated Сегодня, 14:30
В ходе брифинга у чиновника поинтересовались, как наверстать пробелы в знаниях учеников, которые будут учиться удалённо и в этом году. Милёхин отметил, что всё, что связано с качеством образования, имеет два ракурса: это видение человека и более широкие срезы.
Всего в конце прошлого учебного года из 167 тысяч обучающихся 101 тысяча была на дистанте. При этом чиновник отметил, что по результативности сдачи ЕГЭ, которые выбрали 20% учеников, его написали лучше, чем в прошлом году.
Об этом можно даже судить по увеличивающемуся количеству стобалльных работ.
Андрей Милёхин
Напомним, на 30 июня в регионе было зафиксировано 56 стобалльных работ, которые были выполнены в основной период сдачи ЕГЭ. Лидером по высшим баллам среди предметов стал русский язык.