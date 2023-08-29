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Published Сегодня, 14:28

Modified Сегодня, 14:30

Updated Сегодня, 14:30

После дистанта белгородские школьники сдали ЕГЭ лучше, чем годом ранее

После дистанта белгородские школьники сдали ЕГЭ лучше, чем годом ранее

29 августа 2023, 14:28
Фото: 1MI
Об этом сообщил региональный министр образования Андрей Милёхин. Он также отметил, что всего ЕГЭ решили сдавать 20% обучающихся.
Сюжет
ЕГЭ

В ходе брифинга у чиновника поинтересовались, как наверстать пробелы в знаниях учеников, которые будут учиться удалённо и в этом году. Милёхин отметил, что всё, что связано с качеством образования, имеет два ракурса: это видение человека и более широкие срезы.

Всего в конце прошлого учебного года из 167 тысяч обучающихся 101 тысяча была на дистанте. При этом чиновник отметил, что по результативности сдачи ЕГЭ, которые выбрали 20% учеников, его написали лучше, чем в прошлом году.

Об этом можно даже судить по увеличивающемуся количеству стобалльных работ.
Андрей Милёхин

Напомним, на 30 июня в регионе было зафиксировано 56 стобалльных работ, которые были выполнены в основной период сдачи ЕГЭ. Лидером по высшим баллам среди предметов стал русский язык.

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#ЕГЭ#Образование#Русский язык#Министр#Белгород#Кристина Семенчук#Андрей Милёхин#Ученики#Знания#Дистант#Удаленное обучение#Результативность#Стобалльные работы
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