После дистанта белгородские школьники сдали ЕГЭ лучше, чем годом ранее

В ходе брифинга у чиновника поинтересовались, как наверстать пробелы в знаниях учеников, которые будут учиться удалённо и в этом году. Милёхин отметил, что всё, что связано с качеством образования, имеет два ракурса: это видение человека и более широкие срезы.