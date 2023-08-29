Перцева заменил другой чиновник, а в белгородской самообороне будет второй полк

Posted Сегодня, 15:30
Published Сегодня, 15:30
Modified Сегодня, 15:30
Updated Сегодня, 15:30
Утром 29 августа экс-глава Белгородского района Владимир Перцев прокомментировал своё увольнение. Чиновник подтвердил, что покинул пост по собственному желанию.
По словам Перцева, заявление об увольнении с поста руководителя администрации он написал накануне. Муниципальный совет досрочно прекратил его полномочия 28 августа. Чиновник поблагодарил коллег, губернатора Вячеслава Гладкова и жителей района.
Сообщалось, что Владимир Перцев уходит на другое место работы. На какое именно, бывший глава района уточнять не стал.
29 августа стало известно, что место Перцева займёт Дмитрий Рудев — замглавы администрации Белгородского района — руководитель аппарата администрации. Руководить районом Рудев будет в должности врио. Его назначили 28 августа — в день ухода бывшего главы.
Напомним, Владимир Перцев стал врио руководителя администрации Белгородского района в 2019 году после громкого задержания Анатолия Попкова. Официально в должность главы чиновник вступил в апреле 2020 года.
Второй полк самообороны формируют в Белгородской области. Об этом рассказал губернатор Вячеслав Гладков в ходе прямого эфира после вопроса белгородки по поводу вступления в ряды самообороны.
Жительница Волоконовского района обратилась к главе региона и заявила, что вступившим в самооборону в одном из районов не выдают ни удостоверение, ни форму. Более того, женщина утверждала, что им говорили, что людей уже набрали.
Гладков разъяснил ситуацию. С его слов, в регионе на самом деле набирают второй полк самообороны. Что до формы и удостоверения, то их выдают не сразу, а после нахождения в отрядах длительное время. Более того, при этом необходимо показать добросовестное отношение к работе.
В начале августа бойцы белгородской самообороны учились работать с дронами-камикадзе. На тот момент бойцам, помимо стрелкового оружия, вручили партию различных дронов и пушки против них. Некоторые участники отрядов делают пушки самостоятельно. По их словам, они иногда даже эффективнее покупных.
На днях в Белгородской области начинается новый учебный год. Родители и учителя оклеивают бронеплёнкой окна образовательных учреждений. Предприимчивые белгородцы предлагают свою помощь, но не бесплатно.
Стоимость работ по нанесению бронеплёнки на окна стартует от 500 рублей за «квадрат». Причём минимальная сумма заказа — до 10 тыс. рублей. Если работы срочные, то придётся доплачивать 1 тыс. рублей.
Редакция изучила сайт объявлений и выяснила, что цены за услугу разные. К примеру, можно встретить объявление за 600 рублей за услугу, но минимальная сумма заказа при этом — 5 тыс. рублей. Некоторые и вовсе берут дороже — от 1 тыс. до 1,5 тыс. рублей за услугу.