Перцева заменил другой чиновник, а в белгородской самообороне будет второй полк

Гладков разъяснил ситуацию. С его слов, в регионе на самом деле набирают второй полк самообороны. Что до формы и удостоверения, то их выдают не сразу, а после нахождения в отрядах длительное время. Более того, при этом необходимо показать добросовестное отношение к работе.