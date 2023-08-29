Перцев прокомментировал свой уход с должности главы Белгородского района

Владимир Перцев в разное время успел поработать в администрациях Грайворонского и Ракитянского районов, в администрации экс-губернатора Евгения Савченко. После задержания Анатолия Попкова перешёл в администрацию Белгородского района: сначала как и. о. главы, а с апреля 2020 года — как официальный руководитель.