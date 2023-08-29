Перцев прокомментировал свой уход с должности главы Белгородского района

Posted Сегодня, 07:32
Published Сегодня, 07:32
Modified Сегодня, 07:34
Updated Сегодня, 07:34
29 августа теперь уже экс-глава Белгородского района Владимир Перцев прокомментировал свой уход с должности. По его словам, заявление об увольнении с поста руководителя администрации он написал накануне.
Перцев добавил, что заявление подал по собственному желанию. В тот же день, 28 августа, муниципальный совет Белгородского района досрочно прекратил его полномочия как главы администрации.
В своём «завершающем посте» Перцев заявил, что за три с лишним года было много работы и много сделанного. Он поблагодарил губернатора Вячеслава Гладкова, коллег из администрации и жителей Белгородского района.
В завершении поста Перцев пожелал всем мира, «доброго здоровья и благополучия».
Об уходе Владимира Перцева с поста главы Белгородского района 28 августа объявил Вячеслав Гладков. Причём губернатор добавил, что Перцев переходит на другую работу. На какую именно, не уточнил ни глава региона, ни экс-глава района.
Владимир Перцев в разное время успел поработать в администрациях Грайворонского и Ракитянского районов, в администрации экс-губернатора Евгения Савченко. После задержания Анатолия Попкова перешёл в администрацию Белгородского района: сначала как и. о. главы, а с апреля 2020 года — как официальный руководитель.
Кто займёт место Перцева в администрации Белгородского района, пока неизвестно.