Обзор лучших детских садов в районах Белгорода

Posted Сегодня, 08:18
Published Сегодня, 08:18
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Updated Сегодня, 08:18
С полным перечнем государственных детских садов с их сайтами можно ознакомиться на официальных районных и городских онлайн-ресурсах, а негосударственные дошкольные образовательные организации легко найти в Сети. В результатах поиска, как правило, сразу отображаются сайты частных детсадов и отзывы на них.
Территориально Белгород разделен на два округа: Западный и Восточный. На сегодняшний день в городе, по официальным данным, работают:
В этой части города наибольшее количество положительных оценок от горожан получили муниципальное дошкольное учреждение № 89 «Непоседы» и частный детсад «Изюминка», набравшие по 4,8 балла каждый из 5,0 возможных, а также начальная школа — детский сад № 26 «Акварель» (4,7 балла).
Расположенный в доме 37 по улице Губкина детский сад работает с 1993 года. В нем, по данным с официального сайта, имеются младшая, средняя и старшая группы, а также группы кратковременного пребывания и раннего развития. Воспитанники центра изучают музыку, рисование, занимаются вокалом. В садике есть библиотека и спорткомплекс.
Родители малышей в своих отзывах отмечают высокий профессионализм воспитателей детсада и доброжелательное отношение персонала к детям.
Больше информации о центре развития ребенка «Непоседы» можно получить на его официальном сайте.
В частном дошкольном учреждении (ЧДОУ) «Изюминка» малыши в соответствии с возрастом распределяются в разновозрастную, среднюю (4 — 5 лет), первую младшую (1 — 3 года), вторую младшую (3 — 4 года) и старшую (5 — 6 лет) группы. Есть здесь также группы кратковременного пребывания, раннего развития и полного дня.
В отзывах родители воспитанников детсада пишут о чистой и красивой территории, внимательных воспитателях и вкусном здоровом питании.
Дошкольное учреждение расположено по адресу: улица Славянская, 9Б. Более подробно о деятельности частного детского сада «Изюминка» можно узнать на официальном сайте организации.
Как сообщается на официальном сайте, муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение (МБОУ) «Начальная школа — детский сад № 26 „Акварель“ работает с 2019 года.
Школа-детсад, по официальной информации, рассчитана на четыреста детей, половина из которых посещают детский сад, а вторая половина — школу. Изюминкой архитектуры учреждения стало разделение здания на несколько отдельных разноцветных домиков. Здесь имеются группы для ребят всех возрастов, включая ясельную.
Учреждение расположено по адресу: улица Каштановая, 8. Родители воспитанников детсадовского отделения положительно отзываются о воспитателях и руководстве организации, а также отмечают необычный дизайн и планировку помещений.
В этом городском округе самые высокие баллы получили муниципальные дошкольные учреждения № 9 «Щелкунчик» (5,0 балла из 5,0 возможных), № 69 «Центр развития ребенка „Сказка“ (4,8 балла) и детский сад № 55 (4,8 балла),
Детсад работает с августа 2019 года. Как сообщается на официальном сайте учреждения, в нем имеются группы общеразвивающей, комбинированной и компенсирующей направленности. А по возрастным критериям детей принимают в садик начиная с годовалого возраста.
В детском саду, расположенном в доме 22б на улице Машковцева, имеются спортивный комплекс с бассейном и игровая площадка. С малышами занимаются гимнастикой, музыкой и вокалом, развитием речи, конструированием и английским языком. Также, по информации с официального сайта, в детсаду работают психолог, логопед и педиатр.
В отзывах о работе учреждения горожане отмечают высококвалифицированный и доброжелательный персонал, разнообразные занятия с детьми и много утренников.
Как сообщается на официальном сайте организации, детский сад «Центр развития ребенка „Сказка“ был основан в 1981 году как детсад Белгородского витаминного комбината. В 1994 году он был официально передан под управление городской администрации и с 2013 года работает как автономное учреждение.
С детьми здесь проводятся занятия по лепке, музыке, хореографии, развитию речи, шахматам, математике и английскому языку. Кроме того, малыши посещают театральную студию. На территории садика есть библиотека и бассейн, а еще здесь работают психолог и логопед.
В своих отзывах родители пишут о теплой и уютной атмосфере в детском саду, ухоженной, тихой и зеленой территории, доброжелательных воспитателях и заведующей. Детсад № 69 находится по адресу: улица Беляева. 11/1.
МБОУ «Начальная школа — детский сад № 55» на улице Анатолия Ачкасова, 1 работает с декабря 2022 года. Как отмечается на официальном сайте, здесь есть группы для детей разного возраста, с воспитанниками проводятся развивающие занятия.
Родители малышей отзываются о дошкольном учреждении как о «самом лучшем» детском саде, в котором нравится малышам, а также пишут о внимательных и любящих детей воспитателях.
Получить более подробную информацию о деятельности дошкольного учреждения можно на его официальном сайте.
Выбор детского дошкольного учреждения — дело непростое и очень ответственное. Многие люди в первую очередь стремятся подобрать вариант ближе к дому, чтобы было удобнее отводить и забирать малыша. Однако далеко не всегда ближайшие детсады отвечают всем запросам родителей.
Выбирая детский сад, для начала необходимо понимать, будет ли это государственное (муниципальное) дошкольное учреждение или же частное. И в том и в другом случае есть свои плюсы и минусы, о которых можно получить представление, внимательно изучив официальные сайты организаций.
Так, пребывание малыша в муниципальном детсаде обойдется родителям примерно в 1,5 — 4 тыс. рублей в месяц — в зависимости от времени пребывания (несколько часов или полный день), возраста, дополнительных занятий и др. При этом нередко приходится долго ждать, пока в таких детских садах появится вакантное место.
В частном же садике практически не бывает очередей, а перечень занятий и направлений для развития ребенка может быть в разы больше, чем в муниципальном детсаде. Но зато стоимость его будет значительно выше — в среднем ежемесячная плата составляет порядка 10 тыс. рублей в месяц.
После того как вы определились с формой дошкольного учреждения (государственное или негосударственное), важно найти официальный сайт детского сада и внимательно изучить его.
Затем следует ознакомиться с отзывами — лучше всего брать их из разных источников, чтобы получить наиболее полное представление о выбранном садике. Полезно будет также заранее посетить дошкольное учреждение и лично пообщаться с руководством и воспитателями, а также визуально оценить территорию и помещения детсада.