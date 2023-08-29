Обзор лучших детских садов в районах Белгорода

Расположенный в доме 37 по улице Губкина детский сад работает с 1993 года. В нем, по данным с официального сайта, имеются младшая, средняя и старшая группы, а также группы кратковременного пребывания и раннего развития. Воспитанники центра изучают музыку, рисование, занимаются вокалом. В садике есть библиотека и спорткомплекс.