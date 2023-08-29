Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 05:25

Published Сегодня, 05:25

Modified Сегодня, 05:27

Updated Сегодня, 05:27

Новые роллердромы могут появиться в Белгороде

Новые роллердромы могут появиться в Белгороде

29 августа 2023, 05:25
Фото: PXhere
Сейчас в городе есть два роллердрома, однако администрация уже ищет новые площадки. Об этом мэр Белгорода сообщил в прямом эфире.

В ходе вечернего прямого эфира к мэру Белгорода Валентину Демидову обратилась местная жительница. Белгородка поинтересовалась, можно ли использовать каток «Есенинский» в качестве роллердрома летом.

Мэр отметил, что каток к этому не предназначен, и назвал в качестве замены существующие в Белгороде роллердромы.

Есенинский каток функционирует как ледовый при соответствующей температуре воздуха. В качестве роллердрома каток технически использоваться не может. Но в Белгороде есть несколько роллердромов, открытых для посещения: в Центральном парке и на улице Корочанская возле нового пляжа.
Валентин Демидов, мэр Белгорода

Кроме того, в городе планируется установить ещё несколько роллердромов.

В ближайшее время мы рассматриваем ещё варианты для размещения роллердромов, ко мне уже обращались ребята с этой просьбой. Пока мы подыскиваем места, можете пользоваться двумя площадками.
Валентин Демидов, мэр Белгорода
Как будет работать роллердром в Белгороде
Узнать подробнее
Читайте также:
Когда в Белгороде откроют роллердром?Роллердром в Белгороде за три дня посетили более 2 тысяч человекВ Центральном парке Белгорода начинает работу роллердром
#Город#Новости Белгорода#Ролики#Белгород#Роллердром#Валентин Демидов#Александра Склярова
Подпишитесь
Перцев прокомментировал свой уход с должности главы Белгородского района
Сегодня, 07:32
Глава Валуйского округа рассказал о состоянии раненных при обстреле
Вчера, 16:36
Школьная разведка: Вячеслав Гладков проверил, как окна школ укрепляют бронеплёнкой
Сегодня, 07:20
Второй полк самообороны формируют в Белгородской области
Сегодня, 06:43
«На второй день случился сердечный приступ»: как белгородцы отдохнули в ОАЭ
Вчера, 18:23
Стало известно о новой попытке атаки ВСУ на Белгородскую область
Сегодня, 06:39