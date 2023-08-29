Новые роллердромы могут появиться в Белгороде

Posted Сегодня, 05:25
Published Сегодня, 05:25
Modified Сегодня, 05:27
Updated Сегодня, 05:27
В ходе вечернего прямого эфира к мэру Белгорода Валентину Демидову обратилась местная жительница. Белгородка поинтересовалась, можно ли использовать каток «Есенинский» в качестве роллердрома летом.
Мэр отметил, что каток к этому не предназначен, и назвал в качестве замены существующие в Белгороде роллердромы.
Есенинский каток функционирует как ледовый при соответствующей температуре воздуха. В качестве роллердрома каток технически использоваться не может. Но в Белгороде есть несколько роллердромов, открытых для посещения: в Центральном парке и на улице Корочанская возле нового пляжа.
Валентин Демидов, мэр Белгорода
Кроме того, в городе планируется установить ещё несколько роллердромов.
В ближайшее время мы рассматриваем ещё варианты для размещения роллердромов, ко мне уже обращались ребята с этой просьбой. Пока мы подыскиваем места, можете пользоваться двумя площадками.
Валентин Демидов, мэр Белгорода