Многодетные белгородцы могут получить 2,7 тыс. рублей на школьную форму

Предварительно необходимо подать заявление на выплаты на портале «Госуслуг». Услуга доступна семьям, где трое и более детей до 18 лет, либо достигших 18 лет, но очно обучающихся в вузах или ссузах. Это касается только тех, кому ещё не исполнилось 23 года. Выплата предоставляется в течение десяти рабочих дней.