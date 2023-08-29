Многодетные белгородцы могут получить 2,7 тыс. рублей на школьную форму

Posted Сегодня, 08:15
Published Сегодня, 08:15
Modified Сегодня, 08:17
Updated Сегодня, 08:17
Многодетные семьи в Белгородской области получат единовременные выплаты на покупку школьной формы первоклассникам. Компенсация немногим превышает 2,7 тыс. рублей.
Социальную выплату семьи могут получить для обеспечения детей школьной и спортивной формой. В прошлом году на эти цели направили 7,8 млн рублей. На тот момент в многодетных семьях насчитывалось почти 2,6 тыс. школьников. В 2023 году сумма выросла до 9 млн рублей.
Предварительно необходимо подать заявление на выплаты на портале «Госуслуг». Услуга доступна семьям, где трое и более детей до 18 лет, либо достигших 18 лет, но очно обучающихся в вузах или ссузах. Это касается только тех, кому ещё не исполнилось 23 года. Выплата предоставляется в течение десяти рабочих дней.