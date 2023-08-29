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Published Сегодня, 08:15

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Школьная форма

Многодетные белгородцы могут получить 2,7 тыс. рублей на школьную форму

29 августа 2023, 08:15
Фото: Midjourney
Школьная форма
В регионе многодетные семьи могут получить социальную выплату для обеспечения детей школьной формой. Подробности сообщили в областном правительстве.
Сюжет
Дети

Многодетные семьи в Белгородской области получат единовременные выплаты на покупку школьной формы первоклассникам. Компенсация немногим превышает 2,7 тыс. рублей.

Социальную выплату семьи могут получить для обеспечения детей школьной и спортивной формой. В прошлом году на эти цели направили 7,8 млн рублей. На тот момент в многодетных семьях насчитывалось почти 2,6 тыс. школьников. В 2023 году сумма выросла до 9 млн рублей.

Предварительно необходимо подать заявление на выплаты на портале «Госуслуг». Услуга доступна семьям, где трое и более детей до 18 лет, либо достигших 18 лет, но очно обучающихся в вузах или ссузах. Это касается только тех, кому ещё не исполнилось 23 года. Выплата предоставляется в течение десяти рабочих дней.

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#Белгородская область#Дети#Образование#Многодетные семьи#Компенсация#Выплаты#Первоклассники#Школьная форма#Наталья Корявых
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